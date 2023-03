Vins d’hauteur

Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, petite escapade vers le Tyrol du Sud et ses flacons qui visent les sommets.

Trésor de guerre

Terre viticole majoritairement germanophone, le Tyrol du Sud faisait partie, jusqu’à la Première Guerre mondiale, de l’Autriche. Ses vins sont alors très appréciés, y compris par les familles nobles de Vienne. Mais en 1918, l’Italie s’empare de la région comme trésor de guerre. L’Autriche devient ainsi un «pays voisin» et un marché étranger. Les Italiens ne considèrent pas les vins du Tyrol du Sud comme des produits à eux, de sorte que les viticulteurs voient longtemps leurs ventes se limiter aux clients de la région.

Cépages bilingues

Aujourd’hui, la région est officiellement bilingue, mais plus de 70% de son demi-million d’habitants ont l’allemand comme langue maternelle. Conséquence: la plupart des viticulteurs portent des noms allemands. Et les cépages sont cultivés en deux langues: weissburgunder et pinot bianco, blauburgunder et pinot nero, grauburgunder et pinot grigio, etc. Les Tyroliens du Sud sont fiers de leur «mélange»: l’efficacité austro-allemande et le tempérament italien. Une recette qui donne des vins purs et directs, mais aussi corsés et mûrs. Le climat, à la fois alpin et méditerranéen, joue un rôle important: le soleil brille 300 jours par an, les journées peuvent être très chaudes, et les nuits très froides. Les raisins profitent ainsi de la fraîcheur pour développer toute leur finesse, tout en se gorgeant de saveurs ensoleillées.

Merci les reliefs

Le Tyrol du Sud impressionne par sa nature luxuriante et ses nombreux vignobles accrochés aux pentes abruptes des montagnes. Des reliefs qui offrent à la région de nombreux microclimats et des sols variés, permettant aux viticulteurs de cultiver des cépages très différents, et donc de proposer une grande variété de vins.