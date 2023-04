Wrap de salade au porc rosé et chutney de mangue minute

Entrée ou en-cas pour 4 personnes

Savoir cuire convenablement un morceau de viande sur un barbecue n’est pas une sinécure. Pour éviter une bidoche noire à l’extérieur et encore crue à l’intérieur, il est important de choisir un produit de qualité. La viande de porc contenant du gras a beaucoup de goût, devient bien croquante lors de la cuisson et peut être servie rosée. Elle est facile à cuire sur le barbecue classique, mais encore plus sur un hibachi, improvisé ou non. Il faut attendre que les braises soient blanches et mettre la grille au niveau le plus bas. Il est recommandé de bien surveiller la cuisson et de garder la pince à portée de main pour pouvoir retirer la viande des flammes.

Matériel:

Un hibachi ou un barbecue

Ingrédients:

2 salades romaines

1 morceau de porc d’environ 750 g contenant du gras (pluma, presa ou spirling)

1 bouquet d’oignons de printemps

1 mangue pas trop mûre

1 gros oignon rouge

10 cm de racine de gingembre

20 cl de ginger ale

1 c à s de cassonade

Le jus de 1 citron vert mûr

1 c à c de cumin

1 c à c de poudre aux cinq épices

Saler abondamment la viande. La laisser reposer une demi-heure.

Préparation du chutney

Hacher l’oignon et le laisser blanchir dans une petite casserole avec un peu d’huile. Râper le gingembre finement et l’ajouter. Laisser cuire quelques minutes. Incorporer la cassonade et arroser du jus de citron vert. Saler et poivrer, assaisonner de cumin et de poudre aux cinq épices et laisser mijoter encore un peu à feu doux. Entre-temps, éplucher la mangue et à l’aide d’un couteau pointu, retirer le maximum de chair du noyau. Couper en petits blocs de la même taille et laisser cuire encore 10 minutes. Ajouter le ginger ale et laisser réduire jusqu’à ce que le chutney ait la texture de la marmelade.

Préparation de la viande

Eponger la viande à l’aide de papier essuie-tout et la faire cuire 5 minutes de chaque côté au-dessus des braises ardentes, jusqu’à ce qu’une belle croûte se forme. La poser encore 5 minutes sur le côté de la grille, pas sur la chaleur directe. Ensuite, laisser reposer encore 8 minutes en couvrant de papier aluminium.

Préparation des wraps

Emincer les oignons de printemps lavés. Prendre une feuille de salade romaine lavée, la farcir de quelques fines tranches de viande, d’un peu de chutney et de rondelles d’oignons de printemps.

