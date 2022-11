À découvrir : les meilleurs conseils de Bartel Van Riet, un passionné de randonnée

Advertorial

La randonnée, c’est une activité qu’on peut pratiquer en toute saison. Mieux encore : la même promenade se métamorphose en permanence car la nature peut être imprévisible. C’est exactement la raison pour laquelle Bartel Van Riet aime tant ce sport. « L’important est de s’habiller avec des couches compactes et de qualité », explique-t-il. « La gamme thermique HEATTECH d’Uniqlo coche toutes les cases et constitue le premier choix de nombreux randonneurs chevronnés. »

LES CONSEILS ASTUCIEUX DE BARTEL POUR S’HABILLER

Selon vous, quel vêtement est indispensable pour une longue randonnée ?

Bartel Van Riet: « La météo est toujours imprévisible : préparez-vous donc à toutes les conditions et assurez-vous de bien connaître vos vêtements. Des pièces multifonctions, capables de résister à la pluie, au vent mais aussi à la chaleur, sont incontournables pour une longue randonnée. Choisissez des articles qui respirent (la sueur est votre pire ennemi), tout en conservant bien votre chaleur. N’oubliez pas non plus des chaussettes de rechange ! »

Que faut-il absolument éviter de porter ?

Bartel Van Riet: « Beaucoup de gens font l’erreur d’enfiler deux paires de chaussettes l’une sur l’autre, mais ce n’est pas une bonne idée. Choisissez simplement de bonnes chaussettes, adaptées au type de randonnée que vous allez faire et assurez-vous qu’elles conviennent à vos chaussures. »

Un conseil pour un sac à dos astucieux et léger ?

Bartel Van Riet: « Mieux vaut éviter de partir en randonnée avec un manteau en loden lourd, à moins que vous n’ayez à affronter une semaine de pluie en Angleterre, bien sûr. Un bon équipement de randonnée est léger et se plie facilement, de sorte qu’il se glisse aisément dans votre sac à dos. »

Quel type de chaussures recommandez-vous ?

Bartel Van Riet: « Essayez de miser sur la qualité, et non pas sur l’esthétique. Pensez au confort de vos pieds et faites-vous conseiller en magasin. Personnellement, j’accorde la préférence à des chaussures plus légères, suffisamment robustes pour le parcours. Si la randonnée n’est pas trop difficile, une semelle trop rigide est inutile selon moi. Je trouve tellement agréable de sentir comment et où je marche. »

Vous faites des treks éprouvants depuis des années. Quel est votre plus ancien souvenir de randonnée ?

Bartel Van Riet: « Lors des randonnées avec mon mouvement de jeunesse ou en famille, je portais toujours des shorts, peu importe la météo. Un autre élément indispensable était notre propre gourde, qui pendait avec une ficelle autour du cou et était accompagnée d’un gobelet. »

LES MEILLEURS CONSEILS RANDONNÉE DE BARTEL

La Belgique regorge de magnifiques sentiers de randonnée. Y en a-t-il un qui a votre préférence ?

Bartel Van Riet :« C’est une question difficile ! J’affectionne tout particulièrement la Campine, dont je suis originaire. La plupart des sentiers de randonnée de la région n’ont aucun secret pour moi. Mon itinéraire préféré est absolument magnifique. Il longe la Nèthe, de Grobbendonk à Kasterlee : la nature à l’état pur ! Ceci dit, je suis convaincu que l’on peut trouver un bel itinéraire dans n’importe quelle région. Quand j’ai un rendez-vous quelque part, j’ai l’habitude d’arriver un peu plus tôt pour pouvoir faire une courte promenade. C’est la meilleure façon de découvrir les petits bijoux que renferme le paysage en Flandre ou en Wallonie. »

Quelle randonnée à l’étranger recommanderiez-vous à tout le monde ?

Bartel Van Riet: « Je dirais la Petite Suisse au Luxembourg. La région est constituée d’une vallée avec des gorges profondes. Quand on y descend, on a l’impression d’être dans les montagnes suisses. »

Vous avez déjà fait de nombreux treks de plusieurs jours à l’étranger. Lequel vous a le plus marqué ?

Bartel Van Riet: « La Patagonie sort vraiment du lot. La nature y est extraordinaire. Cette région est située à l’extrémité inférieure de l’Amérique du Sud et fait partie à la fois de l’Argentine et du Chili. On y randonne des plus grands lacs jusqu’aux plus hauts sommets. Un sacré défi ! »

Où s’est déroulée votre plus longue randonnée et quelles ont été les plus grandes difficultés en cours de route ?

Bartel Van Riet: « J’ai fait une randonnée du sud de la Norvège jusqu’au Cap Nord au plus fort de l’hiver. J’ai vraiment dû compter sur des sous-vêtements thermiques ainsi que des gilets et vestes chauds. La principale difficulté de ce trek était la lutte entre le mental et le physique. On peut toujours se surpasser, mais à un moment donné, la tête s’oppose au corps. Dans ces moments-là, la cadence de la marche apporte un soulagement pour continuer. Ce fut une expédition difficile, mais la plus géniale que j’ai faite. »

Avez-vous déjà eu des problèmes lors d’une randonnée ?

Bartel Van Riet: « Une fois, cela a été vraiment limite. Lors d’une randonnée dans les Pyrénées avec un ami, nous avons été soudainement surpris par un orage. Heureusement, nous l’avons vu arriver juste à temps. Nous n’avons jamais rejoint un sommet aussi vite ! Les personnes qui se trouvaient dans notre refuge ont eu du mal à croire que nous arrivions si tard alors qu’un orage avait été annoncé (annonce que nous avions manquée, évidemment…). D’où cet avertissement : vérifiez la météo avant de partir en randonnée. C’est votre plus grande amie mais aussi votre plus grande ennemie. »

Ces cinq indispensables ont été sélectionnés et testés par Bartel Van Riet, expert en randonnée !

