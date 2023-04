Ecotourisme autour du Lac Léman

Des vignobles en terrasses qui surplombent un Lac Léman scintillant, des chalets où sont fabriqués des fromages d’alpage, des restaurants qui prônent une cuisine de terroir 100% fait-maison, bienvenue dans le canton du Vaud ! Une invitation à voyager autrement : au plus près de la nature et de la culture locale.

Bergers et fromagers alpins

Avez-vous récemment mangé une bonne fondue au fromage ? Il y a fort à parier qu’elle contenait du Gruyère AOP. Ce célèbre fromage est fabriqué depuis des siècles dans les alentours de Gruyères, une petite ville médiévale pittoresque. Le fromage d’alpage L’Etivaz AOP est également issu de cette région. Pour découvrir le berceau de la production de ces fromages, on vous invite à arpenter le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut délimité notamment par la rive du lac Léman et la région de la Gruyère. Ici, les traditions séculaires sont toujours bien vivaces ! Sur les sentiers du fromage, des fromageries d’alpage invitent les curieux à observer les différentes étapes de la fabrication du fromage, du caillage à la … dégustation. Pour les passionnés de scènes de la vie paysanne, direction Château d’Œx pour y découvrir l’art ancestral et subtil du papier découpé.

©Fred Grangier

Eau de montagne cristalline

Plonger dans un lac aux eaux claires, c’est une bonne manière de découvrir le canton de Vaud. D’autant que le canton ne se résume pas au lac Léman, la star, mais invite également à découvrir de nombreux lacs limpides et rivières lumineuses. Que diriez-vous de faire du stand up paddle avec vue sur les Alpes ou de partir en randonnée au fil des cascades ? Il existe un vaste réseau de sentiers VTT, au pied des pistes, à travers les vignes, à travers les alpages ou en haute montagne dans le domaine du Glacier 3000. Faites votre choix ! Le canton de Vaud invite également à profiter du moment présent, à vivre l’instant, assis sur un banc au bord d’un lac. La Suisse offre tant d’endroits ou se ressourcer et se vider la tête …

©Maude Rion

Le train Belle Epoque, un éco-voyage dans le temps

Voici encore une invitation à la détente à bord d’un train vraiment pas comme les autres. Le légendaire GoldenPass Panoramic circule entre Montreux et Lucerne, traversant une bonne partie du pays. Durant le trajet, on aperçoit les vignobles en terrasses de Lavaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les sommets alpins enneigés, les prairies fleuries, les coquets villages de chalets et la limpidité des lacs. En train régulier ou dans un wagon Belle Époque modernisé, on voyage responsable à bord d’un moyen de transport durable.

©GoldenPass Services

Balade au milieu des vignes

Quand on pense à la Suisse, on pense au chocolat et aux fromages, pas immédiatement au vin. Il existe pourtant des régions viticoles séculaires autour du Lac Léman. Adossé avec charme aux Alpes, le Chablais possède la troisième superficie viticole du canton de Vaud. Suivez au hasard un chemin pédestre, il vous conduira inévitablement chez un fier vigneron. Une dégustation s’impose. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la vigne, le vin et ses étiquettes, direction le Château d’Aigle, un musée incontournable des séjours oenotouristiques.

©visualps.ch

Une cuisine saine et savoureuse

Si vous êtes en quête d’authenticité, soyez attentif au label “Fait Maison” des restaurants de cette partie francophone de la Suisse. “Fait maison” signifie que le plat doit être traçable, authentique, régional, durable et de saison. Le restaurant Miroir d’Argentine a décroché ce label. Il est notamment réputé pour ses succulents plats à base de viande et de volaille. A l’hôtel l’Ermitage à Château d’Œx, le chef travaille les produits de saison de son propre potager ou des fermes environnantes. Pas étonnant qu’on s’y sente comme chez soi !

©Chris König

Astuce

Swiss Travel Pass

C’est un véritable sésame pour parcourir la Suisse. Avec un seul billet tout-en-un, vous voyagerez dans tout le pays, en train, en bus et même en bateau, pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours. Les enfants jusqu’à 16 ans voyagent gratuitement avec la Swiss Family Card.

Visitez le site web de MySwitzerland pour plus d’infos.

