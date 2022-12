Le Massif des Vosges : le plaisir des sports d’hiver à deux pas de chez vous

Advertorial

Pas besoin d’aller dans le grand nord pour profiter des joies de la montagne en hiver. Le Massif des Vosges vous accueille pour des vacances en famille qui en mettront plein les yeux aux petits comme aux grands.

Les batailles de boules de neige, les pistes de ski, les balades en raquette, les paysages enneigés, la luge, les soirées passées au coin du feu, un chocolat chaud à la main, et d’innombrables éclats de rire : les séjours à la montagne font souvent partie des plus beaux souvenirs de famille. Une parenthèse glacée qui reconnecte tout le monde grâce à des activités en plein air variées et revigorantes qui plaisent à toutes les générations. De merveilleux voyages qui ne vont pas toujours de pair avec de longues heures de route. Situé à seulement une demi-journée de route de Bruxelles, le Massif des Vosges fait partie des destinations de montagne les plus agréables de France et d’Europe. Suivez-nous sur les pistes du Grand-Est à la découverte de cette destination de montagne intimiste, charmante et apaisante, adaptée à toute la famille, du skieur en herbe aux grands habitués des sports de glisse.

©Michel Laurent

Des activités pour toute la famille

Ce qui fait le charme de ce massif français, le premier que vous croiserez sur votre route après avoir traversé la frontière franco-belge? Ses paysages enchanteurs – entre sommets enneigés, lacs gelés et forêts de sapins recouverts d’un manteau de neige — ses stations de ski accueillantes et chaleureuses accessibles aux familles, ses pentes douces adaptées aux skieurs débutants, ses bonnes tables où se réchauffer après une journée en plein air et, surtout, ses nombreuses loisirs d’hiver. Explorez les lieux en vous lançant dans une balade en raquettes en famille. Organisée par la station du Lac Blanc et accessible à tous dès l’âge de 3 ans, cette balade de deux heures vous emmène au cœur de la forêt, sur les traces des animaux de la région. Une balade originale, intense et féerique qui vous laissera des souvenirs impérissables ! Pour faire le plein d’adrénaline, essayez la luge sur rail Tricky Track. Soit un parcours intense et ludique d’un kilomètre composé de 13 virages qui vous fait vivre une expérience unique autour du Col du Calvaire. Fonçant à une allure pouvant aller jusqu’à 40km/h vous aurez l’occasion d’admirer les environs et les paysages enneigés.

©Thomas Devard

Côté sport de glisse, sachez que le Massif des Vosges compte de nombreuses stations de ski intimistes et conviviales adaptées aux familles. Parmi nos stations coups de cœur, le domaine alpin de Gérardmer qui compte 21 pistes adaptées aux jeunes débutants comme aux skieurs expérimentés. Soit 40 kilomètres de plaisir pour se dégourdir les jambes et découvrir les Hautes Vosges.

©Marc Fulgoni – ©Thomas Devard – ©Marc Fulgoni

Des hébergements variés et insolites

Après cette journée passée au grand air, vous rêverez certainement d’un bon nid douillet ! Les hébergements de la région sont à l’image de ses loisirs : incroyablement variés. Pour les couples amateurs de nature et de cocooning, séjournez dans le charmant hôtel 3* de la station du Lac Blanc. La station propose un forfait pour deux à partir de 203 euros, comprenant deux nuitées et petits déjeuners afin que vous puissiez vous évader dans le Massif des Vosges, et vous retrouver rien que tous les deux.

Vous préférez le charme et l’intimité des gîtes ? On vous recommande vivement la Tanière, une ferme Vosgienne 3* pouvant accueillir 8 personnes située dans un cadre paisible des plus exceptionnels : la magnifique vallée de Saint-Maurice-sur-Moselle. Retrouvez-vous en famille ou entre amis dans ce gîte confortable et joliment décoré dans un esprit chalet.

Pour un séjour romantique, vivifiant et cocooning au cœur de la forêt, rendez-vous dans le Chalet des Bois, un magnifique hébergement niché entre les sapins offrant une vue spectaculaire sur la vallée De Villé. Classé 4 épis par Gîtes de France, il vous accueille dans un cadre sublime, lumineux et apaisant au cœur de la nature.

© ARTGE Bertrand Jamot

Situé entre les sapins, au cœur de la forêt de La Bresse, le refuge de la Fuste du Trappeur vous réserve un séjour des plus charmants. Dans cette cabane insolite recouverte de rondins de bois vous trouverez tout le confort dont vous avez besoin pour passer de merveilleuses vacances à quatre. Détendez-vous en admirant ce panorama incroyable, en plongeant dans le bain finlandais ou en vous réchauffant au coin du feu. Pas besoin de faire des kilomètres pour vous délecter d’un bon petit-déjeuner : des paniers sont livrés à votre réveil.

©Gilles Pecqueur

Entre ses chalets tout confort, ses paysages enchanteurs et ses activités qui ravissent toute la famille, difficile de résister au charme envoûtant du Massif des Vosges. On se retrouve sur les pistes ?

Pour plus d’infos sur le Massif des Vosges, cliquez ici.