Making memories: la Crète et Naxos en famille

Les vacances en famille ne doivent pas nécessairement être pleines d’action et d’adrénaline. Avec leurs criques bleu azur, leurs montagnes verdoyantes et leurs ruines antiques, la Crète et Naxos regorgent de lieux incroyables pour offrir à vos enfants (et à vous-même, évidemment) le plus beau cadeau estival : des vacances inoubliables au rythme lent authentique d’une île grecque.



Vous avez parfois la nostalgie des vacances parfaites de votre enfance ? Le soleil brillait, les journées s’écoulaient lentement, vous aviez l’impression que vous ne devriez jamais retourner à l’école. Vous vous sentiez parfaitement chez vous à des kilomètres de la maison. Vous ne vous souvenez pas exactement des musées ou attractions que vous avez visités, mais l’odeur des pins et la plage dans la crique restent gravées dans votre mémoire. Oh, et cette petite terrasse sur la place du village où vous commandiez à chaque fois votre plat préféré. Vos parents s’en amusaient et vous laissaient faire. C’est ce genre de vacances en famille que vous pouvez (re)vivre à Naxos et en Crète.

Un selfie de famille aux abords du temple

Sur l’île de Naxos, vous arrivez les cheveux au vent. Depuis le ferry en provenance de Mykonos, vous pouvez déjà vous émerveiller à la vue de la ville principale, Chora, nichée contre le flanc fertile de la montagne. Les maisons cubiques d’un blanc étincelant s’élèvent jusqu’à la forteresse vénitienne datant du Moyen-Âge. Dans le dédale de ruelles se cachent des palais urbains, des tours fortifiées et des églises byzantines. Vieille de 2 500 ans, la Portara se dresse sur un petit îlot près du port. Cette porte de temple de six mètres de haut en marbre sertit parfaitement le coucher de soleil. Empruntez le sentier pédestre qui traverse la baie pour prendre votre selfie de famille incontournable sur l’île de Naxos.

D’une carrière de marbre à un moulin à huile d’olive

Naxos est la plus grande île des Cyclades. Sa superficie de 450 kilomètres carrés peut sembler petite, mais chaque kilomètre compte double sur une île montagneuse. Pensez donc à louer une voiture pour vivre des aventures mémorables à l’intérieur de l’île. Tu te souviens de notre randonnée sur le Mont Zas, quand on avait été observer les stalagmites à la lampe de poche dans la grotte de Zeus ? Ou la fois où on a visité la carrière de marbre à Apollonia, avec cette immense statue antique qui est encore accrochée à la paroi rocheuse ? Ou encore ce jour où on a dégusté des olives fourrées à l’ancien pressoir à olives d’Eggares ? La passion avec laquelle cette famille nous a fait découvrir son magnifique musée ! Et les enfants qui se gavaient d’olives… C’était quand même un peu gênant !

Des plages de sable où se prélasser en toute sécurité

Les petites attractions aussi peuvent laisser des souvenirs que vous évoquerez encore pendant des années. C’est la magie des îles grecques. Zeus a grandi sur Naxos et a rendu l’île de sa jeunesse la plus accueillante possible pour les enfants. Dans les criques bien abritées, il y a peu de vagues et les plages de sable descendent lentement dans la mer. Louez des chaises longues et un parasol à Agios Prokopios ou Agia Anna et savourez une délicieuse journée estivale de farniente, avec les enfants qui s’amusent en toute sécurité dans l’eau et les amuse-bouche et boissons grecs au bar de la plage.

Du paddle, du surf ou une balade à cheval

Plaka, la plus longue plage de sable de Naxos, est entourée de dunes impressionnantes. Sur l’eau calme bleu azur, vous pouvez pratiquer toutes sortes de sports aquatiques. Louez un canoë, un paddle ou un pédalo et assistez au coucher de soleil si particulier des Cyclades sur l’eau. Avec vos ados, vous pouvez vous initier au kitesurf ou à la planche à voile. Et, tant qu’on y est, pourquoi pas une balade à cheval sur la plage ? Le Naxos Horse Riding Club accueille les cavaliers et cavalières de tout âge et de tout niveau. Avec votre guide, vous explorez les sentiers dignes d’une jungle dans les collines et vous traversez à gué jusqu’à une île sur le dos de votre monture.

Un festin plus que sain en Crète

Que ce soit en Crète ou sur l’île de Naxos, vous trouverez d’agréables tavernas. Les assiettes s’y bousculent tellement sur la table que même les enfants trouveront de quoi se remplir le ventre à coup sûr. Après les vacances, il est bien possible que leur nouveau plat préféré soit un plat grec. La Crète a la cuisine la plus saine au monde, car les chefs y respectent deux règles d’or : ils cuisinent avec autant d’amour que leur grand-mère et utilisent des produits frais du pays. Vous découvrirez toute la richesse qu’une île fertile peut produire dans l’animation des marchés d’Héraklion et de La Canée. Les enfants ne sauront plus où donner de la tête !

Apprivoisez le Minotaure…

Mesurant quelque 260 kilomètres d’ouest en est, la Crète est la plus grande île grecque. Trois chaînes montagneuses escarpées régulent le climat et génèrent les précipitations à l’origine de la fertilité de l’île. Cependant, la pluie tombe surtout en hiver. Vous ne voudrez pas seulement aller en vacances sur une île comme celle-ci, vous voudrez vous y installer ! Il n’est donc pas étonnant que la civilisation minoenne ait commencé à se développer ici il y a 5 000 ans de cela. Le Palais de Cnossos titille également l’imagination des enfants. Maman, c’est vrai que le Minotaure a vécu ici dans un labyrinthe ?

…et naviguez sur le Styx

Il reste de Cnossos un dédale de palais et de villas, ornés de fresques raffinées illustrant des taureaux et des animaux mythiques. Au musée archéologique d’Héraklion, vous pourrez admirer réellement ce terrible Minotaure. Heureusement, il s’agit de représentations datant de la Grèce antique. Le musée propose des livrets gratuits pour les enfants à partir de 5 ans qui souhaitent partir à la découverte des taureaux, des plantes, des dieux et des héros. Au parc Labyrinth, vos enfants revivront les célèbres histoires de la mythologie grecque. Déambulez dans le labyrinthe, admirez le cheval de Troie, naviguez sur le Styx. Dans un parc d’attractions aussi éducatif, vous apprendrez sûrement aussi quelque chose de nouveau !

Une immersion dans la nature

La côte nord de la Crète est constellée de ports, de criques et de plages de sable. Si Elounda est la station balnéaire la plus connue, Sitia est, quant à elle, un peu un secret d’initiés. À l’opposé de cette dernière, totalement à l’ouest, Falasarna est baignée d’une ambiance hippie. Sur ces plages familiales populaires, vous trouverez des chaises longues et des parasols et vous pourrez faire du paddle, du kayak, de la plongée, de la planche à voile… tout ce que vous voulez. Vous pourrez aussi vous immerger complètement dans la nature à la plage. Pour arriver à la plage de Vai, vous devrez traverser la plus grande palmeraie d’Europe : comme si vous étiez dans une lagune dans les Caraïbes. À Elafonisi, les coquillages broyés colorent le sable en rose et offrent un contraste saisissant avec l’eau bleu azur. Envie d’admirer le monde sous-marin sans devoir plonger ? Au CretAquarium, à Héraklion, les poissons multicolores, les mammifères marins et les tortues raviront le cœur de tous les enfants, petits et grands.

Du fond des gorges au sommet de la montagne

Avec des enfants plus grands, vivez des aventures dignes des héros mythologiques à l’intérieur des terres. Partez en VTT, dans les Monts d’Asterousia au sud d’Héraklion ou en randonnée à travers les gorges de Samaria, à 500 mètres de profondeur, dont le passage le plus étroit ne fait que quatre mètres. Les parcs naturels de Sitia et du Psiloritis ont été classés géoparcs mondiaux par l’UNESCO. À Sitia, les sentiers vous emmènent le long de crevasses recouvertes de fleurs et d’herbes sauvages. Le Psiloritis est la plus haute montagne de Crète. La nature s’est livrée ici à un travail de sculpteur et a taillé les formations rocheuses les plus incroyables. Ou peut-être s’agit-il de l’œuvre des dieux et déesses ?

L’hospitalité grecque

En parlant de divin : les hôtels en Crète et sur Naxos élèvent l’hospitalité grecque à un niveau céleste. Le long des baies, où flotte souvent le drapeau bleu, vous trouverez autant de grands complexes hôteliers avec plage privée et de chaînes d’hôtel internationales que d’hôtels locaux traditionnels, de gîtes et de chambres d’hôtes. La Crète abrite un tiers des hôtels quatre étoiles de Grèce et 40 % des Green Hotels respectueux de l’environnement. Vous pouvez vous retirer dans votre havre de paix personnel ou profiter des nombreux services et équipements d’un hôtel. Sur les îles grecques, vous pouvez choisir à quoi ressemble votre chez-vous loin de la maison.

