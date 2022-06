Surf, vignobles, croisières & BBQ boat : vivez un séjour insolite dans le Libournais !

Réputé pour ses vignobles, ses paysages verdoyants, son terroir et ses villages authentiques, le Libournais est une terre de traditions. Mais, ne vous fiez uniquement pas à cette première impression : la destination vous réserve aussi un tas d’expériences inédites et d’activités insolites. Entre balades à vélo sur l’eau, virée dans un train d’époque et barbecue sur l’eau, le Libournais vous accueille pour un séjour en famille à la fois authentique et insolite. Que l’aventure commence !

Admirer les vignobles à perte de vue, enfourcher son vélo pour une virée en pleine nature, jouir d’une vie imprenable depuis un bateau croisière ou encore prendre sa première leçon de surf dans un cadre exceptionnel : en voilà un beau programme estival, n’est-ce pas ? Cap sur la belle région du Libournais, une terre de vignobles située dans le nord-est de Bordeaux. Un séjour qui vous réserve de belles balades en famille, des expériences durables et des activités insolites.

Les 7 expériences incontournables du Libournais

1. Le Vélorail de Guîtres

L’activité idéale pour se dégourdir les jambes en s’amusant ! Faites travailler vos mollets en pédalant tout au long d’un parcours de 8 kilomètres (16 kilomètres aller et retour) de voies ferrées. Vous découvrirez le cœur verdoyant de la région, entre forêts denses et clairières fleuries. De fabuleux paysages qui laissent rêveur… au point d’en oublier de pédaler ! Si vous préférez admirer la vue, on vous conseille de prendre une petite pause en vous installant à l’arrière de votre draisine.

13 avenue de la Gare, 33230 Guîtres, infos via tourisme-libournais.com

2. Waterbike au Moulin de Porchères

Vous aimez pédaler ? Changez d’air et découvrez d’autres points de vue du Libournais en pédalant sur l’eau ! Installé(e) sur un vélo fixé sur des flotteurs vous pourrez remonter la rivière Isle et explorer un espace naturel préservé classé Natura 2000. Une activité insolite et rigolote en pleine nature qui ravira toute la famille (à noter que les participants doivent mesurer, au minimum, 1m40). N’ayez pas peur de tomber de ces grands vélos aquatiques, ils sont sécurisés et impossibles à renverser, tout ce que vous risquez, ce sont quelques légères éclaboussures qui sècheront en un rien de temps! Après ce « bain de forêts », rendez une petite visite au Moulin de Porchères, un moulin à meules construit au XIXe siècle.

1679 Route de l’Entre Deux Mers, 33660 Porchères, infos via tourisme-libournais.com

3. Bateau barbecue

Concilier balade au fil de l’eau et soirée barbecue : en voilà une excellente idée ! Une activité insolite à essayer sans plus attendre au Moulin de Porchères. Après avoir embarqué sur votre bateau en forme de donut – qui peut accueillir jusqu’à dix personnes – , vous voguerez sur la rivière Isle, dans un cadre verdoyant on ne peut plus paisible. Accompagnez cette merveilleuse balade aquatique en trinquant avec votre famille ou vos amis. Pas de panique : vous ne devrez pas pêcher votre plat du jour, l’équipe du Moulin de Porchères vous fournit des planches apéritives, des légumes et des grillades à cuire sur un petit grill placé au centre de l’embarcation. Il ne vous reste plus qu’à surveiller votre cuisson, en essayant de ne pas vous laisser distraire par la beauté des lieux.

1679 Route de l’Entre Deux Mers, 33660 Porchères, infos via tourisme-libournais.com

4. Croisières sur la Dordogne

Envie de découvrir le Libournais sous un angle un peu plus classique (et sans fatiguer vos gambettes) ? Embarquez pour une croisière de deux heures sur la Dordogne. Vous partirez du port de Libourne et prendrez la direction du prestigieux Château de Vayres. Tout au long de votre balade, un guide expérimenté vous dévoilera, avec une pointe d’humour, quelques anecdotes sur la région et ses merveilles. Pour accompagner cette douce et agréable balade, les passagers recevront un délicieux verre de vin (les enfants recevront un verre de sirop). Pour les plus gourmands, optez pour une croisière pique-nique ou une croisière apéritive.

Départ : 16 Quai Souchet, 33500 Libourne, infos via tourisme-libournais.com

5. Surfez sur la Dordogne

À la lecture de ce titre, vous devez nous prendre pour des fous, mais sachez qu’il est bel et bien possible de surfer sur la Dordogne. Le résultat d’un phénomène naturel rare baptisé mascaret. Provoquées par l’affrontement de deux forces opposées (les marées montantes de l’océan et la poussée du fleuve), ces « vagues » sont le paradis des surfeurs et autres amateurs de sport de glisse (paddle, canoë). Pour observer ce phénomène naturel qui se produit deux fois par jour, on vous conseille de vous rendre au port de Saint-Pardon à Vayres, de préférence en matinée, entre les mois de juin et d’octobre.

infos via tourisme-libournais.com

6. Wakeboard

Vous aimez les sports de glisse ? Alors vous devez essayer le wakeboard ! Tracté(e) par un câble et coaché(e) par une équipe d’experts diplômés, vous surferez dans le vaste domaine aquatique du WakePark. L’activité est accessible aux débutants et aux plus jeunes, l’équipe adaptant la vitesse en fonction des participants. Pour ceux qui sont moins à l’aise sur les planches, sachez que vous pouvez aussi vous laisser tracter en étant confortablement installé(e) sur une grosse bouée. Voyageur intrépide ou surfeur timide : tout le monde y trouvera son bonheur !

Plage du Lac des Dagueys, 33500 Libourne, infos via tourisme-libournais.com

7. Le Train touristique de Guîtres

Ce train touristique local vous invite à voyager dans le temps, à l’époque des locomotives à vapeur. Votre voyage démarre à l’ancienne gare de Guîtres. Une fois que vous êtes monté à bord de ces voitures construites dans les années 1900, le train démarre en direction de Marcenais. Un trajet verdoyant, pittoresque et authentique qui comblera petits et grands.

13 Av. de la Gare, 33230 Guitres, infos via tourisme-libournais.com

