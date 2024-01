Test drive : avec la Mazda MX-30 R-EV à travers l’Islande magique

Un road trip d’une journée reliant Reykjavik au nord et retour ? Voilà un défi que la toute nouvelle hybride plug-in MX-30 R-EV de Mazda relève sans encombre – même sans bornes de charge en cours de route. Bienvenue en Islande, où la nature sauvage est gage de paix et d’aventure et où, une fois par heure, les moutons sauvages lèvent la tête vers un passant occasionnel.

Faire une escapade de 550 km à travers une partie quasi inhabitée de l’ouest de l’Islande, c’est se laisser ensorceler par la beauté sauvage de la nature en une seule journée. Mais… oseriez-vous entamer, au volant d’une voiture électrifiée, un tel trajet dans cette péninsule quasi dépourvue de bornes de charge ? Mazda a relevé le défi avec sa toute nouvelle MX-30 R-EV, un hybride plug-in qui charge sa batterie pendant la conduite grâce à une technologie unique. Au moment du départ, l’aiguille de la batterie et celle de la jauge d’essence sont évidemment au maximum. Le trajet commence de manière magique : au petit matin, dans une obscurité totale émaillée de quelques apparitions d’aurores boréales lumineuses.

En symbiose avec la nature

Après vingt kilomètres à peine, les lumières de la capitale Reykjavik disparaissent dans le rétroviseur. Le ciel vire au rose, des dizaines de chevaux et de moutons se réveillent. Ils ne s’effraient pas à notre passage, car grâce à son moteur électrique, l’hybride rechargeable de Mazda passe tout en douceur. Pendant cette partie du trajet, la voiture roule uniquement sur la batterie chargée au maximum. Plus tard, le mode “charge” prendra le relais : le système de charge intégré unique entrera alors en action, permettant une conduite sans soucis, même sur les routes islandaises désertes. En outre, grâce à son moteur innovant, la voiture est aussi respectueuse de l’environnement.

Premier arrêt : une impressionnante chute d’eau comme il en existe des milliers en Islande. Le soleil levant qui se pointe en arrière-plan transforme la scène en véritable tableau. C’est le moment de fermer les yeux et de ressentir le vent et les gouttelettes d’eau sur la peau. On ne peut que se sentir en symbiose avec la nature, comme nulle part ailleurs au monde. Quant à l’élégante MX-30, elle aussi est en harmonie avec le paysage apaisant. Le souci japonais du détail et les lignes subtiles du modèle y sont pour beaucoup.

Seuls au monde

Il nous reste 400 km à parcourir dans un paysage complètement désert. Ci et là surgit une petite maison, mais par les fenêtres, on aperçoit surtout une mer déchaînée et des formations rocheuses époustouflantes. À chaque virage, la terre nous réserve une nouvelle surprise. Seule constante : une solitude quasi unique au monde. Soyons clairs : traverser ce paysage naturel pur et brut n’a rien d’une punition, surtout lorsque cette traversée se fait dans le confort durable de la Mazda MX-30 R-EV. La finition intérieure est certes minimaliste, mais aussi très chaleureuse, et réalisée avec des matériaux durables. Pendant ce temps, le niveau de la batterie est maintenu à 50 % grâce au moteur Wankel unique et innovant. Aucun souci, donc.

Un spectacle fait de terre, d’air et d’eau

Nous approchons du point le plus septentrional de notre excursion de rêve en longeant les vastes étendues de glace, direction Hólmavik, un village traditionnel de pêcheurs de 370 habitants qui entretiennent le folklore islandais. La route traverse un tapis blanc immaculé qui s’étend à perte de vue. C’est sans doute le point d’orgue de notre road trip. La glissance et l’adhérence semblent en tout cas ne poser aucun problème à la MX-30 R-EV, qui affiche un caractère sportif. Elle roule sans effort sur les chemins de terre, face au soleil couchant. Comme ce matin, les derniers rayons du soleil strient le ciel de traînées roses.

Après avoir parcouru plus de 500 kilomètres dans une partie déserte de l’Islande, nous arrivons en vue de la première vraie ville, Borgarnes. Cette cité côtière animée qui se dresse au bord d’un fjord pittoresque est l’endroit idéal pour prendre une tasse de café fumant. D’autant qu’on y trouve une station de charge. Bien que la Mazda flambant neuve en ait encore sous le capot, c’est le moment idéal de recharger la batterie pour affronter les derniers kilomètres. Et… de faire le bilan d’une journée vraiment exceptionnelle, qui a filé à toute allure. Quelle aventure !

Variante flambant neuve de la Mazda MX-30 entièrement électrique, la Mazda MX-30 R-EV est un hybride plug-in unique. Elle est dotée d’un petit moteur Wankel qui recharge la batterie pendant les longs trajets, ce qui augmente sensiblement son autonomie, à 680 km.

