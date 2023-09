Une cuisine à la pointe des tendances avec Vanden Borre Kitchen

Avoir toujours cinq coups d’avance sur les tendances, tel est le secret des experts Vanden Borre Kitchen pour proposer des modèles parfaitement dans l’air du temps. Coloris tendance, matériaux phares et petits détails qui font toute la différence, le spécialiste belge de la cuisine équipée sur mesure nous dévoile les futures tendances qui habilleront nos cuisines en 2024.

1. Des coloris audacieux

À l’instar de notre garde-robe, le look de notre cuisine suit les tendances. Quels seront les coloris phares de l’année prochaine ? Effet Barbie oblige, le rose sous toutes ses nuances se hisse parmi les couleurs les plus populaires des saisons prochaines. Si vous ne vous sentez pas prêt.e à voir la vie en rose, sachez que le vert sera, cette année encore, très branché. Un mur d’appoint vert sauge, des façades vert forêt ou des espaces dédiés à vos aromates intégrés à vos meubles : toutes les idées sont bonnes pour amener une touche de verdure à votre cuisine. Pour les amateurs de déco plus classique, le noir et le bois demeureront parmi les tendances de 2024. Envie d’oser la couleur ? Les experts Vanden Borre Kitchen vous proposent de faire votre choix parmi plus de 10.000 coloris de façades. Parce que le style réside dans les détails, sachez que vous pouvez même assortir vos façades ou votre plan de travail à l’intérieur de vos meubles.

2. Une cuisine plus green

La cuisine 2024 ne se pare pas uniquement de 50 Nuances de Vert, elle s’adapte également au mouvement green et à la philosophie durable. Vanden Borre Kitchen s’inspire des dernières technologies afin de proposer des cuisines aussi respectueuses de la planète que possible. Cela passe, par exemple, par un certain nombre de meubles de qualité certifiés PEFC – un label qui garantit une gestion forestière durable -, des électroménagers à faible consommation énergétique, des compartiments de tri des déchets intégrés ou encore le recyclage de vos anciens appareils électroménagers.

3. Design assumé

La cuisine n’est plus seulement fonctionnelle. Parce qu’elle s’ouvre sur nos salons et pièces de vie, elle se doit de refléter notre style. Plusieurs fonctionnalités existent pour pousser la cuisine à son plus haut niveau d’élégance comme les façades à fleur de sol qui habillent nos meubles du sol au plafond, des niches décoratives qui permettent d’apporter de la personnalité à sa cuisine ou encore des armoires latérales apparentes. Avec ses vastes choix de coloris et de matériaux, ses meubles tantôt compacts tantôt XXL qui s’adaptent à votre espace : Vanden Borre Kitchen propose une vraie cuisine sur-mesure personnalisée dans les moindres détails. Le tout à prix accessible et transparent.

4. Des hottes toujours plus discrètes

Longtemps imposantes et encombrantes, les hottes sont aujourd’hui reléguées au second plan. Pour une cuisine parfaitement illuminée à la fois design et fonctionnelle, misez sur une hotte avec éclairage d’ambiance avec aspiration périphérique. Si vous rêvez d’une cuisine comprenant un îlot central, optez plutôt pour une table de cuisson avec hotte intégrée, une solution discrète, pratique et élégante. Vanden Borre Kitchen propose une série de hottes différentes adaptées à votre projet. Pour vous aider à trouver la hotte idéale, votre expert cuisine vous interrogera sur vos envies et vos besoins, et ce tout au long de votre projet.

Élaborez votre projet cuisine et bien plus encore sur le site vandenborrekitchen.be.