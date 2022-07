La princesse Élisabeth en camp d’été militaire (en vidéo)

La Princesse a délaissé talons et tenue d’apparat du 21 juillet pour une tout autre tenue lors des exercices du camp d’été de l’Ecole royale militaire (ERM).

Le Palais royal a diffusé des images de la princesse grimée de vert et en tenue de para lors du camp d’été de l’Ecole royale militaire (ERM). Ces rudes et stressants exercices militaires clôturent la deuxième année d’études à l’ERM. Ils permettent de mettre en pratique et de développer les compétences acquises, mais aussi le sens du leadership.