La princesse Beatrice d’York fête ses 34 ans: retour en images sur son destin

Beatrice d’York, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, fête son 34e anniversaire ce 8 août. La jeune femme affectionne des tenues bigarrées et parfois un brin farfelues. La petite-fille d’Elizabeth II n’a pas d’activité professionnelle, mais préside de nombreuses organisations de charité. Elle s’est mariée le 17 juillet 2020 et est maman d’une petite fille depuis le 18 septembre 2021.

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire© Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York le jour de son baptême

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York entourée de sa famille

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York avec sa mère et sa soeur

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York aux côtés de sa soeur Eugenie au mariage de Kate et William en 2011.

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York et son père

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York avec sa mère Sara Ferguson.

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York et son ancien compagnon Dave Clark.

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York et son compagnon de l’époque Dave Clark.

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York fête son anniversaire © Getty Images

La princesse Beatrice d’York

La princesse Beatrice d’York © Getty

La princesse Beatrice d’York

© Reuters

© Reuters