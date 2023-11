Adrien de Biasi (25 ans)

Drag Couenne

Poétique et politique, surréaliste et alternatif, tous ces mots pourraient définir Drag Couenne, persona drag d’Adrien de Biasi qui porte haut le flambeau de cet art qui brouille les genres. Grand vainqueur de la première saison de Drag Race Belgique, il a marqué les esprits par ses looks hautement fashion et son verbe haut. «La scène, c’est l’endroit où je me sens le mieux sur terre », nous confiait l’artiste, qui se trouve à la croisée du cabaret et du théâtre, et qui utilise « sa » couenne comme une arme de guerre contre nos sociétés trop étriquées.

