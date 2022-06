À 57 ans, Sandra Bullock se confie sur son burn out, et met sa carrière sur pause

Sandra Bullock a décider de mettre sa pause sur pause durant un certain temps, selon les médias américains. L’actrice américaine de 57 ans affirme souffrir de burn-out et être « complètement épuisée ».

Sandra Bullock a déclaré aux journalistes de The Hollywood Reporter qu’elle ne voulait plus être liée à l’emploi du temps de quelqu’un d’autre pour le moment. « Je suis tellement fatiguée et je ne suis plus capable de prendre des décisions saines et judicieuses », a-t-elle confié.

L’actrice, qui fait partie des dix actrices hollywoodiennes les mieux payées, n’a donné aucune information sur la date à laquelle elle reprendra ses activités.

Elle a également expliqué avoir accédé à la reconnaissance dont elle avait besoin grâce à son métier d’actrice, mais que ça n’avait pas été sans conséquences négatives. « J’ai parfois dû me rappeler que je n’avais pas besoin de mon travail pour exister », a-t-elle déclaré.