Apprendre à méditer: 7 exercices clés en podcast

A l’aube de cette nouvelle année, et à l’heure des bonnes résolutions, si on décidait de prendre soin de soi et de notre santé mentale ? On a trouvé le moyen idéal pour y parvenir tout en douceur: la méditation.

Cet été, nous vous avions ouvert une voie royale pour vous familiariser avec l’art subtil mais au combien bénéfique de la méditation. Durant sept semaines, accompagné du spécialiste, le neurologue Steven Laureys et de notre journaliste, Anne-Françoise Moyson, nous avons tenté de déchiffrer le terrain.

Ainsi de la gestion de nos émotions à la qualité de notre sommeil, en passant par la gestion du stress, les bienfaits de la méditation ont été disséqué et analysé sous toutes leurs coutures. Pour un peu de mise en pratique, chaque semaine, un exercice méditatif était proposé.

En ce début d’année, période propice à la mise en place de nouvelles habitudes, on vous propose de retrouvez tous les exercices de notre podcast « 7 clés pour méditer », histoire de réussir à mettre le stress au tapis, et d’entamer 2023 sous des cieux intérieurs plus apaisés.

L’exercice de l’épisode 1 : « C’est quoi la méditation »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 2: « Apprendre à respirer «

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 3: « Les 5 sens en alerte »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 4: « Se reconnecter à ses émotions »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 5 : « Le stress au tapis »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 6: « Je médite donc je marche »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici

L’exercice de l’épisode 7: « Mieux dormir »

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez cet épisode en intégralité ici