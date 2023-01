Pourquoi vous devriez arrêter de vous focaliser sur 10.000 pas par jour

À l’heure des bonnes résolutions, celle de marcher plus gravite dans l’orbite de cette vie plus saine à laquelle tant de personnes aspirent. Mais le fameux cap des 10.000 pas quotidiens n’est pas forcément un pas dans la bonne direction.

Ou plutôt, disons qu’il va (un peu) trop loin. Car si tant votre entourage que les réseaux sociaux et la société en général semblent fixés sur ce cap quotidien des 10.000 pas à franchir, celui-ci n’est pas aussi scientifique qu’on peut le penser. Bien sûr, s’adonner chaque jour à une activité physique est plus que recommandé, et ces dernières années, les vertus de la marche ont été toujours plus louées. Mais pourquoi 10.000 pas et pas huit ou douze mille, plutôt? Pour l’une ou l’autre raison métabolique? Parce que c’est un cap facile à retenir?

La réponse est à chercher du côté de l’Empire du soleil levant, puisque le cap symbolique auquel s’astreignent nombre d’accros au podomètre a été fixé… Par une campagne de publicité japonaise. En l’occurence, pour le « Mampo-kei », soit le « mesureur de 10.000 pas », en français dans le texte, un podomètre lancé avec suffisamment de fanfare en 1965 pour que son nom devienne la mesure officieuse de la distance à parcourir chaque jour pour être en bonne santé. Mais tient-elle vraiment la distance, cette mesure arbitraire?

10.000 pas, pas un de moins?

Pour claire.happydiet, « diététicienne autobienveillante » autoproclamée qui partage ses conseils santé à plus de 120.000 followers conquis cet objectif journalier relativement élevé est non seulement plutôt décourageant, mais en prime, pas forcément nécessaire. Et de citer les données compilées par l’Organisation mondiale de la santé, qui préconise plutôt 150 minutes d’activité hebdomadaires, soit moins que les sept fois environ 90 minutes, ou 630 minutes hebdomadaires donc, que représentent 10.000 pas chaque jour.

Ses conseils pour se (re)mettre à la marche et s’y tenir? Se fixer un objectif réaliste et réalisable, par exemple, marcher 1.000 pas supplémentaires (environ dix à quinze minutes) chaque jour, privilégier l’escalier plutôt que l’ascenseur et adopter l’habitude d’une petite marche digestive, ne fût-ce que dix minutes.

Et si vous voulez vraiment vous fixer un nombre de pas quotidien? Une étude d’envergure sur le sujet, réalisée après avoir observé les participants quinze ans durant, a révélé à l’automne 2021 que le « nombre magique » serait plutôt moins ambitieux: dès 7.000 pas par jour, les risques de mortalité précoce diminueraient en effet de 50 à 70%, poussant Amanda Paluch, la chercheuse en charge de l’étude, à affirmer qu’il s’agit-là de l’objectif idéal pour les personnes qui veulent prendre soin de leur santé. En route!