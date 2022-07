Podcast | « Apprendre à respirer », deuxième épisode de notre série « 7 clés pour méditer »

7 clés pour méditer, c’est le podcast de l’été du Vif Weekend. En 7 épisodes, apprenez à méditer, c’est simple. Laissez-vous guider par le neurologue Steven Laureys. #2 Inspirez, expirez. Episode numéro 2 où il est question de la respiration.

Ne pensez à rien, c’est l’injonction du moment. En lieu et place, on vous propose de prendre conscience de ce que vous faites 21 000 fois par jour sans presque vous en rendre compte. Le saviez-vous, l’être humain respire en moyenne 21 000 fois par jour, soit 12 à 16 fois par minute. Cela représente un total de presque 700 millions de mouvements respiratoires, si on vit jusqu’à 80 ans. Or, la respiration est l’une des fonctions du corps les plus puissantes. Et l’une des seules fonctions vitales automatiques que l’on peut contrôler consciemment. Vous voilà prévenu.e.

Pour défricher le terrain avec nous, un guide : le professeur Steven Laureys, qui partage son savoir, son expérience. Il a fondé le « Centre du Cerveau » au CHU de Liège, spécialisé dans le traitement des états de conscience altérés et des troubles cognitifs. Avec son équipe, grâce aux techniques ultra modernes de l’imagerie cérébrale et des technologies de pointe, il y explore le cerveau humain chez des individus sains, lors du sommeil et du rêve, de la méditation, de la transe et sous hypnose. Et ce qu’il y découvre puis cartographie est fascinant : la méditation a tout bon. Désormais, on peut voir et mesurer scientifiquement ses bienfaits sur notre santé, notre stress, notre cerveau. Bingo.

« La méditation est l’art délicat de ne rien faire » disait Ravi Shankar. Voici donc une invitation à emprunter une voie royale vers le bien-être mental que chacun, chacune peut tracer comme il l’entend. C’est mieux qu’un mantra.

Deuxième semaine, deuxième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. On apprend à respirer. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. C’est parti.