Pourquoi tout le monde se passionne soudain pour le Pilates

Il ne se passe plus un mois sans qu’un nouveau studio de Pilates ouvre ses portes, et la popularité de la discipline est également très visible sur les réseaux sociaux, remplis de vidéos de séances et de louanges de fans. Mais comment une pratique vieille de 100 ans et pensée à l’origine pour la revalidation est-elle devenue le sport du moment?

Lorsqu’il a développé la méthode qui porte son nom, l’Allemand Joseph Pilates l’a d’abord qualifiée de «contrologie». Après la Première Guerre mondiale, il met en effet au point une série d’exercices pour aider les soldats blessés à se remettre sur pied. Dans la foulée, il transforme les lits d’hôpitaux en appareils dotés de ressorts de résistance, créant ainsi la première machine Pilates en 1926.

Rapidement, la pratique gagne en popularité dans le monde de la danse, où elle est appréciée pour la manière dont elle renforce les muscles sans les surmener.

Le sport des stars et la star du sport

Durant des années, le Pilates est ainsi resté le secret le mieux gardé des ballerines et des kinés. Mais quand des célébrités telles que Madonna, Kate Moss ou encore Miley Cyrus lui ont attribué leurs silhouettes sculptées, il a gagné en visibilité, et ce qui n’était qu’un exercice de niche est devenu une tendance mondiale. Du mât à la barre en passant par le Pilates mural, les différentes versions sont aujourd’hui légion. Mais le Reformer, pratiqué sur un appareil ressemblant à un lit, est indéniablement la tendance du moment.

Ce que les diverses variantes ont en commun? Des mouvements contrôlés, une attention particulière portée au tronc et une bonne dose de souplesse. Les exercices sont petits, précis et méditatifs, ce qui distingue le Pilates des entraînements plus intenses tels que le HIIT ou les bootcamps. Selon la science, cette méthode d’entraînement ne fait pas monter en flèche les hormones du stress, ce qui pourrait en faire l’argument de vente ultime à une époque où le bien-être joue un rôle toujours plus important.

Et l’esthétique contribue probablement aussi à sa à popularité croissante. Les séances de Reformer s’inscrivent en effet parfaitement dans l’univers TikTok de l’esthétique «clean girl», où élégance sans effort et apparence soignée sont primordiales. De quoi expliquer pourquoi, en 2025, un abonnement au Pilates est devenu un symbole de statut social.

Envie d’en juger par vous-même?

De Liège à Bruxelles en passant par Charleroi, voici nos adresses coup de coeur pour vous initier aux joies du Pilates en Belgique.

