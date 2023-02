Voici le meilleur moment où faire du sport pour perdre du poids

Bien que le rapport entre sport et perte de poids soit moins évident qu’il n’y parait, il n’empêche qu’une activité physique régulière est l’alliée d’une silhouette affûtée. Et pour optimiser ses bienfaits, tout serait une question de timing…

C’est en tout cas ce qu’affirme une équipe de scientifiques du Karolinska Institutet de Stockholm dans un papier scientifique paru à la mi-février dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Objectif de leur étude: déterminer l’impact métabolique du sport selon l’heure à laquelle il est pratiqué, afin de déterminer si certains moments sont plus bénéfiques que d’autres pour s’activer.

Matin ou soir: quand faire du sport pour perdre du poids?

Verdict de l’étude? Ainsi que le souligne Juleen Zierath, professeure au sein du département de médecine moléculaire et chirurgie au Karolinska Institutet et auteure de l’étude, « s’adonner au sport en fin de matinée plutôt qu’en fin de journée serait plus productif en ce qui concerne l’optimisation de l’activité métabolique ainsi que de combustion des graisses ».

De quoi réjouir celles et ceux qui ne sont ni du genre à enfiler leurs baskets dès le réveil, ni suffisamment motivés pour filer à la salle à la sortie du boulot. Même si, à l’heure d’écrire ces lignes, les conclusions de l’étude sont encore à prendre avec une pincée de sel – métaphorique, il s’agit de votre santé ici.

Lire aussi: Pourquoi vous devriez arrêter de vous focaliser sur 10.000 pas par jour

Des résultats à relativiser

En effet, l’étude menée par Juleen Zierath et son équipe ne se base pas sur des cobayes humains mais bien de véritables rongeurs, des souris en l’occurence, qui pratiquaient la course sur tapis pour seul exercice. Compréhensible (on les imagine mal soulever de la fonte dans leurs cages) mais limitant également, puisque les données se basent uniquement sur le cardio et pas l’endurance ou autres formes d’effort physique. En outre, les souris étant des animaux nocturnes, il est également possible que, malgré les similitudes métaboliques qui peuvent exister entre elles et nous, les résultats aient été quelque peu faussés.

Lire aussi: Le jeûne est-il bon ou mauvais pour la santé ?

Des possibilités qu’adresse Juleen Zierath, même si elle affirme que les résultats de l’étude, menée pour déterminer un programme d’entraînement plus efficace pour les personnes obèses ou atteintes de diabète de type 2, sont « potentiellement pertinents pour les humains car ils partagent de nombreux aspects physiologiques de base avec les souris ». Avant de concéder que des études plus approfondies sont nécessaires pour pouvoir déterminer avec exactitude un créneau optimal. En attendant, rien n’empêche de suivre les recommandations de l’OMS et de se fixer le cap de 150 minutes d’exercice hebdomadaires minimum, en fin de matinée ou non.