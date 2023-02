5 drag queens (et king) à suivre impérativement

La déferlante drag est sur le point d’inonder la Belgique. Avec l’émission « Drag Race Belgique » qui débarque le 16 février 2023 sur la RTBF, cet art unique en son genre sera mis en lumière. Pour l’occasion, focus sur 5 Kings et Queens à suivre de toute urgence.

Jinkx Monsoon, sacrée reine des reines

Sacrée reine des reines en juillet dernier aux Etats-Unis, elle est la seule participante de l’émission US à totaliser non pas une mais deux victoires. La première, en 2013, lors de la saison 5, et la seconde lors de la dernière édition de RuPaul’s Drag Race: All Stars. Ses fans ont pu la voir, il y a quelques semaines, faire ses débuts à Broadway dans le show Chicago.



Trixie et Katya, le duo iconique

Trixie Mattel et Katya Zamolodchikova se sont rencontrées sur le tournage de la saison 7 de l’émission Drag Race US et ne se sont plus quittées depuis. Elles forment un duo iconique reconnu pour ses frasques et son humour décapant.



RuPaul, la figure emblématique du drag

Figure emblématique du drag et créateur de l’émission RuPaul’s Drag Race désormais franchisée à l’international, «Mama Ru», comme il convient de l’appeler dans le milieu, est un artiste américain considéré comme l’un des pionniers de la représentation queer et plus particulièrement celle de la scène drag auprès du grand public.



Paloma, drag-queen made in France

Grande gagnante de la première saison de Drag Race France, elle a depuis lors fait sensation sur les catwalks de la Fashion Week de Paris, en octobre dernier, où elle a défilé pour Weinsanto, notamment. Paloma a également rejoint le casting de la série Balthazar dont la cinquième saison vient de démarrer sur TF1. Elle y prêtera ses traits à la meilleure amie du célèbre légiste incarné par Tomer Sisley.



Thomas Occhio, le Drag-King engagé

C’est l’un des rares drag-kings français à avoir atteint une certaine notoriété. Vêtue en homme, Morgane, de son nom à la ville, s’effeuille sur la scène des cabarets tout en dénonçant dans ses propos les comportements masculins toxiques. Grâce à sa participation au court-métrage King Max sélectionné au Festival de Cannes en 2021, il est parmi les premiers drag-kings à avoir gravi les célèbres marches.