De beaux cheveux pour les hommes: parce qu’eux aussi le valent bien

Connaissez-vous la coupe casquette? Un passage sur la chaîne YouTube du Français Inoxtag, 6,6 millions de followers, vous en donnera une idée précise. En deux mots, il s’agit pour les hommes de se sculpter au sommet de la tête une touffe chevelue, projetée en avant façon visière. L’œuvre se combine avec des tifs bien ras de part et d’autre du crâne (avoir un fils qui entre en secondaire et se cherche une identité permet de se tenir au courant des excentricités capillaires en vogue).

Sachez que certains gars passent même par la case permanente pour arriver à ce résultat. On ne lésine pas sur les moyens. Il faut dire que si les vêtements sont des armures, les cheveux également. Une étude de l’université de Yale a même mis en avant que les «bad hair days», ces jours où notre tignasse est coriace à dompter, pouvaient nous saper le moral. Et les messieurs ne sont évidemment pas épargnés. «Le fait d’avoir une tête parsemée de cheveux altère ma confiance en moi. Ce qui est difficile à vivre, c’est aussi la comparaison avec les Apollon qu’on trouve sur les réseaux sociaux. De véritables standards de beauté à la chevelure étincelante», nous confie Alexandre, 27 ans, dans un article que nous consacrons à la calvitie. L’impact est loin d’être futile. Moralité: il faut rester zen et ouvert quand votre petit dernier vous demande une splendide coupe casquette.