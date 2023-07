Guide de survie estival: comment partir entre amis (et le rester)

L’été est une période merveilleuse qui peut parfois virer au cauchemar. Nos pistes pour ne pas gâcher l’effet détente escompté, avec, notamment, des conseils pour partir en vacances entre amis – et l’être toujours au retour.

Les amis, c’est la famille qu’on se choisit. Mais ce choix n’est plus toujours évident après cinq jours de disputes au sujet de la clim’, du Tricount ou du menu du soir. Partir en vacances entre potes, et l’être encore au retour, mission impossible? Pas en respectant ces cinq règles d’or.

1. Adaptez-vous

Si vous avez planifié ces vacances entre amis, c’était pour profiter de la compagnie de ces derniers, pas pour leur dicter vos envies 24h/24. Garder l’esprit ouvert permet non seulement d’éviter les disputes, mais aussi de découvrir cuisines, endroits ou expériences qui vous auraient peut-être échappé autrement. Or le dépaysement n’est-il pas l’essence même des vacances?

2. Communiquez

Mais pas n’importe comment. Pour échapper à la déferlante néfaste de notifications WhatsApp, on opte pour une appli de planification de voyage telle que Trello ou Wipolo, où on rassemble les moindres détails, des vols aux nuitées en passant par les excursions planifiées – et on garde la conversation de groupe pour faire des blagues et s’ambiancer avant le voyage.

3. Déléguez

S’il est important de laisser la parole à tout le monde lors de la planification, sur place, mieux vaut déléguer les responsabilités. Machin est en charge des visites culturelles, Chose, des propositions de resto, et on évite la mutinerie de l’armée mexicaine.

4. Planifiez

Rien de tel pour commencer les vacances sur une dispute que l’attribution des chambres. Avant le départ, on décide ensemble (et démocratiquement) de qui dort où, et de quelles excursions incontournables on veut faire sur place.

5. Budgétisez

Surtout en cette période où le pouvoir d’achat fond comme neige au soleil. Tout le monde n’a pas le même budget, et la meilleure manière d’éviter les tensions sur place est de baliser clairement les dépenses avant. En laissant l’option à celles et ceux qui le désirent (et peuvent se le permettre) de planifier des extras, mais sans les imposer à tout le groupe.

