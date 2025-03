Podcast| Aurons-nous bientôt tous un personal shopper ?

Le Vif Weekend lance un tout nouveau podcast ! Son nom ? Micro Weekend et dans le premier épisode de cette série mensuelle, on aborde le sujet des personal shoppers, qui avec l’avènement de l’IA se démocratisent de plus en plus.

Vous cherchez des lunettes de soleil Celine d’une ancienne collection? Des baskets en édition limitée épuisées? Ou l’it bag de la saison? Au lieu d’écumer d’innombrables boutiques et de parcourir des sites vintage, pourquoi ne pas faire appel aux services d’un personal shopper qui vous trouvera la perle rare? Sans que vous ne deviez payer le prix fort pour autant.

Des applications proposent désormais ce type de services. C’est le cas de Sourcewhere. En pratique, vous passez une annonce – «Je cherche des bottes Hermès noires de l’époque où Martin Margiela était le créateur de la maison ou un sac Margaux de chez The Row» – sur ce qui s’apparente à un vaste réseau de personal shoppers. On y trouve aussi des collectionneurs professionnels de vintage, des propriétaires de boutiques et des vendeurs dévoués prêts à partir à la chasse de l’objet rare pour vous.



Dans cet épisode, Anne-Françoise Moyson reçoit Isabelle Willot. Ensemble, elles reviennent sur ce métier, loin d’être nouveau. De sa création à ses nouvelles fonctions, et surtout son vrai rôle, elles analysent ce nouveau phénomène qui ne semble plus tellement réservé à une élite. C’est à écouter dans Micro Weekend.