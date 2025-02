Pourquoi la tenue de Bianca Censori aux Grammys a échauffé les esprits: « Les gens associent les vêtements au pouvoir »

Les images du tapis rouge montrant Kanye West et sa femme Bianca Censori, vêtue d’une robe invisible sans équivoque, ont fait le tour d’internet et des médias. Des chroniqueurs aux collègues, tout le monde semble avoir un avis sur la question. Pourquoi cette fascination?

Pour ceux qui ont quitté les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière, voici une petite mise à jour. Ye, également connu sous le nom de Kanye West, a fait une nouvelle apparition sur le tapis rouge des Grammys après une décennie. Lui, dans une tenue noire banale. À ses côtés, sa femme, Bianca Censori, qui, en enlevant son manteau de fourrure noir, a dévoilé une robe particulièrement… transparente, issue de la collection Yeezy de la marque de Ye. Le duo s’est laissé photographier quelques minutes avant de repartir. Lors de l’événement lui-même, ils ne se sont jamais montrés. Ou comment briller par son absence.

La fameuse robe de Bianca Censori aux Grammy Awards. © Getty Images



Depuis que les photos ont été diffusées, internet est en ébullition. Le comportement et la tenue de la femme du rappeur sont analysés en détail sur TikTok (et ailleurs) par toutes sortes de psychologues et d’experts de la mode. Ses looks au fil des ans sont également passés au crible dans les commentaires. S’agit-il d’un choix personnel? Est-elle opprimée? S’agit-il d’une déclaration féministe, d’un art novateur ou simplement de mauvais goût? Depuis la tenue Marilyn Monroe de Kim Kardashian au Met Gala, une robe – ou, ici, l’absence de robe – n’a jamais suscité autant de controverse.

Kim Kardashian dans la cultissime robe de Marilyn Monroe. © Getty Images



L’art de la performance

La chroniqueuse néerlandaise Stella Bergsma ne s’étonne pas de cette agitation. Les gens sont prompts à considérer la nudité comme une provocation et une offense. Ils pensent souvent que la nudité est liée au sexe, alors que ce n’est pas le cas. Après tout, sous nos vêtements, nous sommes tous tous nus et nous devrions ne pas en faire tout un plat.

« Les corps sont simplement beaux, ils ne sont pas nécessairement sexuels », ajoute Stella Bergsma. « Il n’est donc pas surprenant que nous aimions les regarder. Cette fonction esthétique du corps est très importante pour moi. Bianca Censori est également très belle, comme une sculpture. Je n’ai pas besoin d’avoir des relations sexuelles avec elle pour apprécier cela. Je considère le corps humain, y compris le mien, comme de l’art ». D’autres commentateurs en ligne ont également qualifié l’apparition du couple sur le tapis rouge de performance artistique, destinée à attirer l’attention et à remettre en question les conventions.

Tenue audacieuse et superposée

« Les choix vestimentaires ne sont jamais banals ou neutres, ils ont un sens qui peut toujours être renégocié. Et c’est exactement ce qui se passe ici. Dans un espace public, les hommes et les femmes ont toujours un statut différent », explique le philosophe de la culture Simon Truwant. « La façon dont une femme est montrée ou se montre n’est jamais un fait divers. Il y a toujours un débat. Cela en dit long sur la place qu’une femme est autorisée à occuper dans l’espace public ». Le fait qu’une femme choisisse – volontairement ou non – d’apparaître dans une tenue plutôt révélatrice est toujours un sujet de débat en 2025. « Heureusement, le débat est déjà plus riche qu’auparavant. C’est une bonne chose que des récits différents soient discutés ; dans le passé, cela n’aurait pas été le cas. »

« Les gens associent le vêtement au pouvoir », ajoute encore Stella Bergsma. C’est toujours la femme (semi-)nue à côté de l’homme habillé, rarement l’inverse. Et cela suscite des résistances de toutes parts. À la grande hilarité de beaucoup, un mème généré par l’IA et représentant un Ye nu à côté de sa femme habillée a rapidement fait surface, enregistrant 5,4 millions de vues en un rien de temps.



Un marketing astucieux

En tant que créateur de mode et ex de Kim Kardashian, Kanye West sait mieux que quiconque comment les choix vestimentaires peuvent alimenter la controverse, et comment tourner cela à son avantage. « Nous avons battu les Grammys », aurait-il proclamé, ne faisant évidemment pas référence au fait de remporter un prix musical. « Ma femme est la personne la plus googlée au monde », a-t-il fièrement écrit sur dans ses Stories après l’événement. Son apparition aux Grammys n’était-elle rien d’autre qu’un stratagème marketing destiné à revigorer sa personnalité? Le fait qu’il ait utilisé le corps de sa femme pour atteindre son objectif soulève des questions.

» Tant qu’on ne l’entend pas en parler, on ne peut pas savoir ce qui se passe en elle. »

Est-ce un nouveau signal d’alarme concernant l’état mental de Ye? Sa réputation a été quelque peu controversée ces dernières années. Les histoires de comportement inapproprié se sont accumulées: il a par exemple parfois choqué par des déclarations très racistes et antisémites et a récemment été poursuivi en justice par son ancienne assistante pour agression sexuelle. Le fait que son ex Kim Kardashian ait depuis rompu tout contact apporte de l’eau au moulin des rumeurs et ne fait qu’ajouter à l’intrigue qui entoure cette « performance ».

Un parfum de mystère

Et Bianco Censori, « femme de », elle-même? Elle reste complètement silencieuse pour l’instant, ce qui ajoute une touche de mystère à l’ensemble de l’incident. Les avis sont partagés quant à son expression faciale totalement neutre. Certains y voient la preuve qu’elle a été forcée par Ye. Stella Bergsma n’est pas forcément de cet avis: « Elle est souvent complètement inexpressive en public. Elle ne semble ni fière ni heureuse, on ne la voit jamais sourire ».

« Nous sommes très habitués à cette relation de pouvoir entre les hommes et les femmes. Pourtant, on ne peut rien déduire du comportement ou de l’apparence de Censori. Peut-être qu’elle n’aime pas rire. Peut-être trouve-t-elle excitant et amusant d’être nue. Peut-être que c’est son truc, de faire cela ou même d’être forcée par Ye, et que c’est démodé d’avoir honte de ses penchants, comme nous l’avons appris de Babygirl de Halina Reijn (thriller sorti en 2024 avec Nicole Kidman sur l’aliénation du désir féminin, ndlr). Tant qu’on ne l’entend pas en parler, on ne peut pas savoir ce qui se passe en elle. »

Gare aux conclusions hâtives donc, voire à nos propres fantasmes et projections.

Regard masculin

Enfin, en tant que société, nous avons aussi une part de responsabilité collective, estime Stella Bergsma. « Le corps des femmes est toujours considéré avec un regard masculin. Je trouve cela très ennuyeux et injuste. Une femme est soit objectivée par elle-même, soit par quelqu’un d’autre. Nous ne voyons jamais un simple corps, dont une femme peut faire ce qu’elle veut. Une femme qui se promène nue ne peut pas être une expression personnelle à cet égard ».

Il s’agit donc toujours du regard de l’homme. « Si une femme se montre, c’est soit pour attirer les hommes, soit pour les humilier. Elle est soit coupable, soit victime, jamais simplement humaine. C’est choquant. Nous devrions tous, de toute urgence, accorder un peu moins d’importance à l’opinion des hommes. »

Dont acte, Bianca.