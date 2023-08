Allô Docteur bobo: 6 mythes sur les traumatismes démontés par un psychiatre

Aujourd’hui, tout le monde affirme avoir subi des traumatismes. Injustifiés? Jim van Os, professeur de psychiatrie et expert sur le sujet démonte six mythes populaires.

1. Les traumatismes ne peuvent être causés que par des mauvais traitements graves, des abus à long terme ou des violences brutales

Jim Van Os : « Aux Pays-Bas (son pays d’origine, NDLR) un citoyen sur quatre est confronté à un traumatisme au cours de sa vie. Leurs causes sont extrêmement diverses et ne sont pas toujours bouleversantes. Par exemple, votre fils adolescent peut être traumatisé lorsqu’il est expulsé de son groupe WhatsApp par ses amis, tout comme quelqu’un d’autre souffre d’un traumatisme à la suite d’années de maltraitance. Le point commun de ces événements est qu’ils ont un impact émotionnel ou physique important. Ils vous submergent au point de vous laisser sans réaction. Vos mécanismes de défense habituels ne suffisent pas. Vous vous sentez impuissant, votre intégrité et même votre vision du monde sont compromises. Ce sont des événements qui font l’effet d’une bombe, même si leur impact n’apparaît parfois que des années plus tard ».

2. On ne peut jamais vraiment se débarrasser d’un traumatisme

« Les symptômes des traumatismes sont aussi divers que leurs causes. Nous recevons souvent des personnes qui se plaignent vaguement : insomnie, anxiété, douleurs articulaires, stress, perte de cheveux. Il est tout à fait possible de souffrir d’un traumatisme sans en être conscient. Pour fonctionner normalement, les gens ont tendance à reléguer les choses douloureuses à l’arrière-plan. Souvent, cela fonctionne assez bien. Cependant, refouler n’est pas synonyme de neutraliser ».

« Un autre événement, parfois des années plus tard, peut déclencher ce traumatisme, avec toutes ses conséquences. Dans ce cas, si vous parvenez à trouver la cause de vos sentiments, vous pouvez travailler à la guérison. C’est ce qu’on appelle la croissance traumatique. Bien sûr, c’est moins simple qu’il n’y paraît. Pour en arriver là, il y a généralement un long chemin à parcourir. La thérapie des traumatismes est faite sur mesure. Il n’existe pas de solution unique ».

« La thérapie systémique, la psychothérapie, les mouvements orientés vers le corps, l’EMDR, la thérapie de groupe sont autant de choses qui peuvent vous aider, mais pas nécessairement. Vous devez trouver vous-même ce qui fonctionne pour vous et ce qui correspond à votre vision du monde ».

3. Les antidépresseurs sont recommandés pour les personnes ayant subi un traumatisme

« Le problème des antidépresseurs, c’est qu’ils sont très efficaces pour un très petit groupe de personnes. Mais pour la majorité d’entre nous, ils ne sont d’aucune utilité : ils provoquent surtout des effets secondaires et une dépendance. Le seuil de prescription de ces médicaments devrait être beaucoup plus élevé. Autrefois, les traumatismes étaient considérés comme des maladies qu’il fallait diagnostiquer et traiter. Il existe donc un risque de médicalisation excessive ou de victimisation passive. D’autant plus que la recherche biologique sur les traumatismes est assez décevante : on ne peut pas déduire la vision du monde d’une personne à partir de scanners cérébraux ».

« Actuellement, la souffrance psychologique est plutôt considérée comme faisant partie du développement humain. Tout le monde est confronté à la douleur et à la tristesse, mais la recherche de leur cause est hyper-personnelle. Si vous remarquez que quelque chose se prolonge ou que vous commencez à avoir un comportement atypique, prenez-le comme une invitation à travailler sur vous-même ».

« Pourquoi vous levez-vous le matin en soupirant ? Ou pourquoi détestez-vous soudainement votre travail ? Chercher des réponses à ce genre de questions est positif, car cela signifie que vous cherchez à approfondir vos connaissances et à travailler sur votre résilience. Vous cherchez activement des moyens de faire face aux mauvaises choses qui vous sont arrivées ».

4. Un traumatisme est un problème mental

« Le traumatisme est un trouble mental et physique. Le corps humain a une formidable capacité d’adaptation. Quiconque passe d’une zone froide à une zone chaude s’aperçoit que son thermomètre interne se régule de lui-même. Il en va de même pour les personnes qui grandissent dans la pauvreté ou les bébés qui sont négligés. Ce phénomène se manifeste, par exemple, dans la tolérance au glucose, le métabolisme, la tension artérielle, la régulation du stress et les gènes. Les circonstances peuvent activer ou désactiver certaines parties de vos gènes. Ces processus commencent pendant la grossesse. Les bébés nés pendant « l’hiver de la faim » aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale ont été exposés à beaucoup de stress. Plus tard dans leur vie, ils ont des résultats physiques très différents de ceux des bébés ordinaires ».

« Il est également vrai que parler de traumatisme ne fonctionne pas pour beaucoup de gens, précisément parce que l’aspect physique joue un rôle très important. C’est pourquoi les thérapies axées sur le corps, telles que la danse ou la zoothérapie, constituent souvent un bon point de départ ».

5. Le traumatisme est un trouble hyperpersonnel, qui doit également être traité au niveau personnel

« Bien que le succès de la thérapie des traumatismes dépende fortement de l’individu, le contexte social joue un rôle très important dans le traitement des traumatismes. C’est ce que montrent très clairement les recherches sur les vétérans de guerre qui suivent une thérapie de groupe. Le contact avec des experts qui ont traversé des évènements similaires peut être incroyablement bénéfique, car on se sent moins seul. Les rituels qui agissent sur les processus de conscience peuvent également apporter une forme d’apaisement. Les personnes traumatisées souffrent d’une distorsion de la conscience, et un rituel peut les en sortir et les mettre en contact avec d’autres personnes. Cela peut sembler étrange, mais même la thérapie EMDR, aujourd’hui très populaire, est une sorte de rituel ».

« Le contexte social n’est pas non plus un facteur négligeable dans le développement des traumatismes. Les recherches épidémiologiques montrent qu’environ 20 % des adolescents néerlandais souffrent d’un trouble mental. C’est presque deux fois plus qu’il y a 20 ans. Si nous commençons à examiner les causes, il s’avère que de très nombreux jeunes souffrent d’une souffrance existentielle : ils ne parviennent pas à trouver leur place dans ce monde. Et cela est lié au fait que, dans cette société néolibérale, nous sommes soumis à une forte pression ».

« Nous avons adapté nos structures sociales à la logique du marché. Nous sommes tous devenus une sorte de produit que nous devons toujours optimiser. Notre existence se déroule en grande partie sur un écran, ce qui entraîne une grande solitude et un grand vide. La stérilité néolibérale a remplacé les liens humains, ce qui rend les jeunes plus vulnérables aux traumatismes ».

6. Il existe trois réactions possibles aux événements traumatisants : la lutte, la fuite ou l’immobilisation

« C’est vrai, mais beaucoup de gens oublient qu’il existe aussi un quatrième mécanisme de défense : la réaction de glu, également connue sous le nom de syndrome de Stockholm. Les victimes de violences ou d’abus sexuels essaient de plaire à leur bourreau autant que possible pour ne pas être prises dans le tourbillon. Vous pouvez finir par intérioriser et répéter ce comportement, en entrant dans une relation avec un bourreau encore et encore, ou, beaucoup plus subtilement, en faisant preuve d’une bienveillance constante et en oubliant vos propres limites dans les relations. Soyez attentif à ce type de comportement en vous-même et dans vos relations, il peut s’agir d’un signal d’alarme ».

Jim van Os est un professeur néerlandais de psychiatrie et le président de la division cérébrale du centre médical universitaire d’Utrecht. Il est professeur invité à l’Institut de psychiatrie du King’s College de Londres. Avec Simona Karbouniaris, il a récemment écrit le livre Comprendre les Traumatismes en 33 Questions, publié par Lanno Campus.