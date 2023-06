Vous ne rêvez pas: tout le monde est ultra irritable (et c’est la faute au sommeil)

Votre boss, votre moitié ou encore vos chères têtes blondes: c’est vous ou soudain, tout le monde est devenu soupe au lait? Si cauchemardesque qu’elle soit, la mauvaise humeur ambiante n’est pas un rêve, et s’expliquerait par un manque de sommeil généralisé.

Les résultats d’une étude récente d’Emma Sleep sur le comportement des Belges en matière de sommeil sont sans équivoque: si 9 Belges sur 10 considèrent qu’une bonne qualité de sommeil est (très) importante et que près de 8 sur 10 ne se sentent reposés qu’après 7 heures de sommeil, seuls 4 Belges sur 10 atteignent ces 7 heures de sommeil. Autrement dit: 60% de nos compatriotes traversent le quotidien mal réveillés, ou plutôt, insuffisamment reposés, ce qui explique qu’ils soient soudain beaucoup moins avenants.

D’autant que l’étude révèle également les trois plus grands perturbateurs de sommeil de nos compatriotes au cours des trois derniers mois, et que ceux-ci ne sont pas susceptibles d’améliorer l’humeur au réveil. Parmi les causes principales, on retrouve en effet « un flux de pensées incessant » (49,3 %), une « anxiété générale » (29,9 %) mais aussi la situation financière personnelle (27,8 %).

Avec, à la clé, humeur (et santé) en berne: « Les personnes qui accumulent un important déficit de sommeil sont plus sujettes à la dépression, présentent un risque de maladie cardiovasculaire et vieillissent plus vite. Un bon sommeil est donc un pilier essentiel du bien-être », explique le Dr Inge Declercq (UZA), spécialiste du sommeil, neurologue et CEO de SleepWell&StressLess.

Manque de sommeil? Gare au cauchemar

Et le Dr Declercq de préciser que « l’insomnie est un problème complexe pour lequel il n’existe pas de solution miracle. Et une bonne nuit de sommeil commence pendant la journée. Mieux vous gérez votre temps d’éveil, mieux vous dormirez. Exposez-vous à la lumière du jour dès l’aube et bougez suffisamment ». Vos proches vous remercieront: ainsi que le rappelle le Réseau Morphée, spécialiste de la prise en charge des troubles liés au sommeil, « le manque de sommeil se traduit par des troubles de l’humeur (irritabilité, instabilité émotionnelle), une instabilité motrice, des difficultés à fixer son attention, des troubles de la sensibilité (fourmillement des extrémités, augmentation de la sensibilité à la douleur…), des troubles visuels (picotements oculaires, flous visuels…), des troubles de la pensée (ralentissement de l’idéation, difficultés à assembler les idées, suggestibilité accrue…), des troubles de la mémoire, une sensation de fatigue avec des troubles de la vigilance et une somnolence ». Une myriade de troubles qui disparaissent toutefois « aussitôt que la personne a pu dormir autant que de besoin ».

Plus facile à dire qu’à faire? Pas en suivant les conseils des professionnels. « Bien dormir ne signifie pas seulement dormir suffisamment longtemps, mais aussi dormir qualitativement et au bon moment. Autrement dit : il faut tenir compte de son rythme biologique, de son hygiène de sommeil et de son niveau de stress. Plus nous déconnectons pendant la journée, plus notre sommeil sera réparateur » conseille Inge Declercq. Qui recommande de « mettre votre smartphone et votre ordinateur portable de côté deux à trois heures avant le coucher. Une heure avant le coucher, mieux vaut également éteindre la télévision pour éviter vraiment tout stimulus. Le soir, exit les écrans, préférez un bon livre ou une agréable conversation. Tamisez la lumière. Terminez votre soirée par des activités comme la méditation, les étirements ou l’écoute d’une musique calme. Instaurez votre rituel personnel. Au bout d’un certain temps, vous vous endormirez plus facilement et vous dormirez mieux « .

