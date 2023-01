Comment refuser une invitation à un mariage sans froisser les futurs mariés

L’enfer, c’est… le mariage des autres? S’il est cynique de l’affirmer, reste que le fameux « jour J » s’avère parfois aussi coûteux, chronophage et source d’angoisse pour les invités que pour les mariés. Mais comment esquiver sans vexer une invitation à ce qui est souvent qualifié de plus beau jour d’une vie?

Pas n’importe comment, souligne la plateforme Petit Mariage Entre Amis, qui a eu l’excellente idée de compiler les excuses à éviter pile au moment où les invitations aux mariages estivaux commencent à arriver. Objectif : lister les « perles qui sentent le bobard à plein nez ». On préfère vous prévenir, il y a de fortes chances pour que l’excuse que vous comptiez dégainer se retrouve dans la liste.

On a un autre mariage. « Tact zéro ». On est en vacances. « Et si non, les billets échangeables et remboursables, vous connaissez? » On travaille. « Ca sent l’excuse douteuse à des kilomètres ». On n’a personne pour garder les enfants/le chien. « Comme par hasard ». On ne connaît personne. C’est trop loin.

Et les commentateurs d’étoffer cette liste, même si, selon plusieurs couples passés par-là, « le pire c’est de ne pas avoir de réponse du tout et de devoir relancer plusieurs fois ».

Voilà pour les excuses à éviter si vous ne voulez pas rejoindre les rangs des 30% d’invités ayant décliné de se joindre aux mariés et constaté que leur relation avec le couple en avait fait les frais. Pour éviter d’en être, les experts en étiquette recommandent de prévenir de votre absence le plus tôt possible (même si c’est tentant de repousser) et de la signaler par l’envoi d’un billet personnalisé, pour faire écho à l’attention mise dans l’organisation de l’événement et la rédaction des invitations. Enfin, même si vous ne serez pas là le jour J, la bienséance (et l’envie d’éviter toute brouille) veut que vous fassiez quand même un cadeaux aux mariés… L’amour ne s’achète pas, mais l’indulgence, bien.