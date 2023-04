Étudier à l’étranger (2/3): « J’ai trouvé l’amour à Vienne »

La série Salade grecque, suite de l’Auberge espagnole, débarque sur nos écrans… L’occasion de mettre en avant des histoires cocasses d’étudiants partis en échange scolaire ou universitaire, pour le meilleur et pour le pire. C’est le cas de Julien, parti à Vienne où il a rencontré sa femme, venue des États-Unis. Une sacrée histoire.

Lors de son Erasmus à Vienne, Julien a fait une rencontre qui a chamboulé sa vie. Il vit actuellement à San Diego en Californie, travaille dans le secteur bancaire et collectionne les cactus.

Julien et Jonna © DR

«Durant ma maîtrise en gestion, j’ai eu l’opportunité de partir en Erasmus en Autriche. Du haut de mes 22 ans, je suis arrivé dans cette nouvelle ville en plein hiver et j’ai commencé à la Wirtschaftsuniversität de Vienne. C’était assez brutal. Mais, très vite, j’ai trouvé une communauté chaleureuse au sein de la résidence étudiante dans laquelle je vivais. La cuisine était le lieu qui nous réunissait tous. Peu importe la langue, la nationalité, le genre: la nourriture nous rapprochait.

C’est dans cette cuisine partagée que j’ai fait une des rencontres les plus importantes de ma vie. Après quelques semaines, alors qu’on discutait avec d’autres étudiants internationaux, mon ami et moi avons entendu un petit groupe discuter des multiples façons de dire «I love you» dans d’autres langues. Ich liebe dich, ti amo, ik hou van jou… C’est à ce moment que j’ai regardé la belle Américaine qui était là, dans les yeux, et ai lâché «je t’aime». C’était le premier regard échangé avec ma future femme. Mais petite complication: Jonna avait un copain aux Etats-Unis.

Le début d’une idylle transatlantique

Les mois qui ont suivi, on s’est rapprochés. En bon Français que je suis, je lui ai fait des crêpes. On allait à la salle de sport ensemble et j’avoue que le sport n’était pas mon unique motivation. On sortait dans les boîtes de Vienne avec tous les étudiants d’échange. Un jour, Jonna m’a annoncé, un sourire nerveux sur les lèvres, qu’elle avait quelque chose à me dire: elle avait quitté son copain. Nous avons terminé notre Erasmus puis avons entretenu une relation à distance pendant un an. Moi à Paris et elle à San Diego.

Après six mois, c’était clair. J’allais quitter la France et la rejoindre. Tout a été très vite. On s’est mariés sur une plage de La Jolla sur la côte californienne en octobre 2005. J’avais 24 ans. En y repensant, je me dis que j’étais fou de tout quitter pour aller vivre à San Diego avec une fille que j’avais rencontrée à peine un an auparavant. Mais à l’époque, ça me paraissait tout à fait évident. Je pense souvent au film Before Sunrise, où l’Américain Jesse rencontre Céline et partent à Vienne ensemble. Comme lui, j’ai trouvé l’amour à Vienne.»