La lecture n’est pas un passe-temps, c’est une promesse, celle de voyager dans le temps et l’espace au gré des ouvrages. Ivre de livres, Kathleen Wuyard vous emmène page à page dans ses périples papivores.

Quand les médias ont révélé la mésaventure d’Anne, la Française dépouillée de près de un million d’euros par un escroc se faisant passer pour Brad Pitt, j’ai ressenti un mélange de compassion et d’incrédulité.

Comment une femme plutôt jeune, éduquée, pouvait-elle avoir été ainsi dupée?

La vérité, ainsi que me l’a justement fait remarquer ma tendre moitié d’un air inquiet, c’est que nous sommes toutes et tous susceptibles de nous faire avoir, à condition que les malfrats sachent sur quel ressort appuyer.

Comme nombre de papivores de mon âge, j’ai ainsi (trop) longtemps attendu ma lettre pour Poudlard. Et si elle avait dû m’être envoyée par des «sorciers» malintentionnés, qui sait jusqu’où j’aurais été susceptible d’aller? On peut s’étonner de la crédulité d’Anne, mais il est injuste de la juger. D’abord, parce qu’elle a déjà bien assez souffert comme ça, mais surtout, qui peut lui reprocher d’y avoir cru alors qu’il se passe des choses bien plus inexplicables qu’une relation épistolaire avec une star?

La réalité dépasse toujours la fiction, et Le Bureau des prémonitions de Sam Knight, un confrère ayant collaboré au Guardian et au New Yorker entre autres titres prestigieux, en est un rappel aussi intrigant qu’addictif à lire.

« Est-il fou d’imaginer que la magie existe? »

Dès les premières pages, on est happé par l’histoire du Docteur John Barker, un psychiatre britannique mû par la tragédie.

C’est en effet suite à la catastrophe minière d’Aberfan, qui a coûté la vie à 144 personnes (dont 116 enfants) en octobre 1966 au pays de Galles, que lui vient l’idée de son Bureau des Prémonitions.

Et si le drame avait pu être évité?

Si, plutôt que de s’en moquer, on amplifiait la voix des personnes sujettes aux visions, afin de pouvoir prévenir d’autres catastrophes à venir? Sur la base de ce postulat, le clinicien, attaché à l’asile victorien de Shelton, décide de s’associer avec Peter Farley, journaliste scientifique pour l’Evening Standard, afin de recueillir toutes les prémonitions qu’on veut bien leur envoyer. Grâce à un système de points, le duo évalue ensuite leur exactitude.

En dix-huit mois, ce ne sont pas moins de 723 présages qui leur sont ainsi transmis, sur lesquels dix-huit seulement se sont réalisés, soit 2,4%. Un tout petit pourcentage, peut-être, mais à titre de comparaison, les chances de remporter le jackpot à la loterie sont inférieures à un 190.000e de pourcent. Et sachant qu’il s’agit de visions extrêmement spécifiques d’évènements pour le moins improbables, qui se sont néanmoins réalisés et qui ont, qui plus est, été prédits lors de douze des dix-huit occurrences par les deux mêmes personnes, pardon mais… Est-il si fou d’imaginer que la magie existe?

Prémonitions vs probabilité

Les sceptiques répondront que «oui», et pointeront peut-être les travaux de l’historien de la science Michael Shermer, directeur (ça ne s’invente pas) de la Skeptics Society.

Selon lui, vu le nombre de personnes qui rêvent chaque nuit sur terre, il est logique qu’une petite proportion d’entre eux «voie» dans ses rêves des évènements qui se produisent par la suite.

Les prémonitions ne seraient donc pas une question d’aptitudes spéciales, mais tout simplement de probabilité, ce qui est tout de suite moins romanesque. Mais qui n’enlève rien au plaisir de lire Le Bureau des prémonitions, dans lequel on croise une fantastique galerie de personnages parmi lesquels nul autre que le père d’Anna Wintour herself. Je ne vous divulgâcherai pas la fin (aussi rocambolesque que surréaliste) du livre, mais qui sait, peut-être pourrez-vous la prédire?

Si cela devait être le cas, merci de prendre contact avec moi: cela ferait un excellent sujet.