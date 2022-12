Les NFT, vos cachets de propriété numérique, bientôt sur Instagram

Alors que les portraits de singes numériques du «Bored Ape Yacht Club» s’arrachent à coups de milliers de dollars, Mark Zuckerberg annonce l’arrivée prochaine des NFT sur Instagram.

Ann Claes est la cofondatrice de Mutani, une société qui associe des créateurs de mode à des développeurs numériques, leur permettant ainsi de vendre leurs créations dans le Métavers. Elle vient de lancer les Antwerp Cyber Six au Meta Gala de la Crypto Fashion Week à Miami.

«C’est là l’une des plus grandes idées reçues sur les NFT: il ne s’agirait que d’œuvres d’art et d’images numériques coûteuses. Ce n’est qu’une infime partie de ce que cette technologie signifiera à l’avenir. Les NFT ne peuvent pas être résumés en un concept. Il s’agit d’une technologie qui permet d’apposer un cachet de propriété sur un contenu numérique. Et ce contenu n’a pas de limites. Il peut s’agir d’une œuvre d’art numérique, d’une tenue pour un avatar ou d’un badge de mérite. Creative Belgium — l’organisation qui chapeaute les agences de communication belges — a récemment utilisé cette technologie pour décerner des prix. L’avantage est que la statuette n’est plus seulement destinée à décorer le bureau du chef d’équipe. Toutes les personnes qui ont contribué à la campagne gagnante ont reçu une version NFT du prix. A l’avenir, outre le shopping, vous pourrez également prouver votre formation, vos diplômes ou d’autres mérites en utilisant les jetons non fongibles. C’est un moyen officiel de façonner votre identité numérique.

« La technologie NFT n’est pas une bulle qui va éclater, c’est un outil au sein du fameux Web3. »

Et il n’y a pas besoin de dépenser des milliards de dollars pour le faire. Certes, il existe des produits uniques, comme les portraits du «Bored Ape Yacht Club» (NDLR: une collection de NFT représentant des singes générés par un algorithme), pour lesquels les amateurs déboursent des sommes colossales, mais il existe également des NFT gratuits ou accessibles contre quelques euros. Il n’est pas non plus nécessaire de posséder des cryptomonnaies pour en acheter.

La technologie NFT n’est pas une bulle qui va éclater, c’est un outil au sein du fameux Web3. C’est la prochaine étape de l’évolution de l’Internet. Web1, la première version, visait uniquement à rendre les informations accessibles. Web2, la version que nous utilisons aujourd’hui, a reçu une couche interactive: en tant qu’utilisateur, vous pouvez partager et modifier des informations, mais au sein de plates-formes centrales comme Google, Facebook ou Twitter. Ce qui donne à ces dernières un contrôle incommensurable sur ce que nous partageons en ligne. Le Web3, vers lequel nous nous dirigeons, est une version entièrement décentralisée de l’Internet, où vos données restent les vôtres, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous les créez et même si celle-ci décide de quitter le réseau ou de supprimer votre profil d’utilisateur. Mais vous devrez alors être en mesure de prouver votre propriété. Avec les NFT.

Si vous n’en avez pas encore, vous n’avez pas forcément manqué le coche. Plus important encore, il ne s’agit pas seulement de portraits de singes ou de tendances. Plus vite ceci sera compris, plus vite on sera prêt à accepter les avantages des NFT et l’impact qu’ils auront sur nos activités numériques.»