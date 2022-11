Sentir la blinde, la leçon de TikTok

TikTok n’a pas son pareil pour répondre aux questions que vous n’auriez jamais imaginé vous poser un jour. Il existe donc sous le hashtag FragranceTok une section dédiée à la meilleure manière de «sentir la blinde», soit «smell expensive» en anglais dans le texte. Dans les gagnants de cet exercice pour le moins périlleux figure Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Un titre en apparence mérité si l’on se fie au prix sur l’étiquette qui atteint… les 1 700 euros du litre!

Le parfum que l’on porte n’affiche certes pas sa valeur marchande de manière aussi frontale qu’un sac à logo. Toutefois, selon la sociologue américaine Karen Cerulo, nous serions capables de distinguer à l’aveugle un jus bon marché d’un sillage moyen de gamme ou de luxe. La chercheuse a mené son étude sur 73 personnes issues de différentes catégories sociales. La majorité des participants étaient non seulement aptes à identifier et à décrire les notes principales des parfums sentis, mais ils utilisaient pour ce faire des termes comme «sexy», «puissant» ou encore «audacieux», employés par les marques pour dépeindre leur client potentiel.

Plus surprenant: plus l’individu paraît éloigné de la classe sociale ciblée par le parfum, plus celui-ci lui semble hors de portée, et pas que financière. Ainsi, pour les personnes modestes, un jus destiné selon le panel «à quelqu’un de riche qui veut se faire remarquer au restaurant ou à l’opéra» doit être réservé à des occasions spéciales. Dans l’imaginaire collectif, un sillage qui «sent la blinde» a donc tout d’une bombe olfactive. La réalité est heureusement moins simpliste. Il existe des poisons à tous les prix. Des fragrances subtiles et élégantes aussi. Que TikTok baptise cette fois «old money». Comme s’il s’agissait uniquement de prendre cher.