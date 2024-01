Si on dit de l’amour qu’il passe par l’estomac, il en va de même pour le dépaysement: pas besoin de vacances quand on s’attable à une de ces trois nouvelles adresses bruxelloises.

Du réveil au dîner, on en prend plein les papilles dans ces 3 nouveaux restos de Bruxelles dépaysants à souhait.

Cap sur l’Himalaya au Darjeeling Garden

Après Mo Mo et sa savoureuse cuisine tibétaine, Lhama Svaluto ouvre une deuxième adresse dans la capitale: le Darjeeling Garden, un bar à chaï qui rend ses lettres de noblesse à ce breuvage trop souvent maltraité sous nos latitudes. Ici, point de déferlante de sucre ni de mélange tout fait, le chaï est préparé dans les règles de l’art, en combinant thé et épices, et savouré accompagné de snacks sucrés et salés, dont de délicieux samosas végétariens.

On adore: l’ambiance volontairement paisible du lieu, pensé pour être un havre de paix dans l’effervescence bruxelloise, mais aussi un spot privilégié pour les personnes qui aiment travailler en dehors de chez elles, de préférence avec un délicieux breuvage fumant.

109, Rue de Livourne, à Ixelles



Le Mexique à l’honneur à La General

Le Général est mort, vive… La General, une cantine mexicaine authentique et juste ce qu’il faut de kitsch, où la sharing food est aussi irrésistible que la carte de cocktails. On y croise des locaux branchés, des couples aux jambes entremêlées, et c’est pile le genre d’endroit où on vient « juste pour un verre » avant de partir au moment de la fermeture, repu et ravi, sans avoir vu les heures passer.

On adore: les tacos de poisson, bons comme à Baja, le queso fundido dans lequel on trempe goulument des morceaux de tortilla, le guacamole, addictif au possible, mais aussi les churros, tout simplement irrésistibles. On apprécie tout particulièrement l’ambiance chaleureuse « de quartier » que l’équipe a réussi à créer, et qui rend chaque visite encore plus agréable.

24, Rue General Patton, à Ixelles



Chine Chine chez DaLongYi Hot Pot

Si on ne présente plus le barbecue coréen, un autre mode de cuisson prisé du continent reste relativement confidentiel sous nos latitudes, alors même qu’il est tout aussi délicieux et convivial. On parle évidemment de la fondue chinoise, ou hot pot, qui voit les gourmets tremper viande, fruits de mer, tofu, légumes et nouilles dans des bouillons parfumés. Un concept à (re)découvrir chez DaLongYi Hot Pot, adresse originaire de Chengdu et aujourd’hui franchisée aux quatre coins de la planète, dont une nouvelle enseigne près de la place Sainte-Catherine.

On adore: le choix étourdissant de bouillons, épices et accompagnements, qui permettent de personnaliser complètement l’expérience et de savourer un repas adapté à votre palais. Nos incontournables à tremper dans le bouillon? La racine de lotus, délicate et élégante, les champignons enoki, dont la texture évoque celle des nouilles, mais aussi les bébés calamars et les tranches de boeuf, fondantes et gourmandes.

55, Quai au Bois à Brûler , à Bruxelles



