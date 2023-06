Comment choisir le coach sportif (et l’entraînement) qu’il vous faut

De plus en plus de nos compatriotes décident de faire appel à un coach sportif. Mais comment s’assurer de tomber sur la bonne personne, et de suivre un entraînement adapté? Des professionnels vous conseillent.

Avant même de contacter le premier coach personnel venu dans un élan d’enthousiasme, il est en effet conseillé de réfléchir à vos objectifs et vos attentes. De quel genre de soutien pensez-vous avoir besoin? «Beaucoup de gens me demandent si je peux les aider à avoir «un nouveau corps» ou «une meilleure santé», explique Jules Robijns, coach personnel. Mais qu’est-ce que cela signifie? Est-ce réduire son pourcentage de graisse corporelle? Augmenter sa masse musculaire? Ou se débarrasser de maux de dos? Monter l’escalier sans s’essouffler? Le but doit être clairement défini avant toute collaboration.»

Lire aussi: Pourquoi avoir un coach perso est devenu un luxe que (presque) tout le monde s’offre

Un sexagénaire qui n’a jamais mis les pieds dans une salle de fitness n’aura ainsi pas les mêmes bases qu’un coureur aguerri qui s’entraîne pour son troisième marathon. Quant à l’alimentation, un autre élément que de nombreux coachs personnels prennent en considération, il existe là aussi de grandes différences. L’idéal est donc de chercher un entraîneur qui tienne compte des sensibilités et de la motivation de ses clients. «Le poids n’est pas notre priorité, explique Katrien Sas de Bibi Fitstudio. Une personne qui vient chez nous dans le but de perdre 10 kilos le plus vite possible ne sera pas à la bonne adresse. Nous mettons plutôt l’accent sur la motivation. Pour nous, l’objectif est atteint lorsqu’une personne retrouve l’envie de faire du sport et se sent mieux dans sa peau.»

Un programme adapté

Personne ne semble se soucier des qualifications, qui sont pourtant très importantes, souligne Katrien Sas: «N’importe qui peut enfiler un tee-shirt sur lequel il est écrit «coach personnel» et élaborer un schéma d’entraînement. Or, seul un bon coach est capable d’analyser notre activité correctement et de créer des exercices adaptés.» Jules Robijns insiste lui aussi sur l’importance des savoirs scientifiques sur le corps humain.

«Les sciences en lien avec le sport évoluent à une vitesse fulgurante. Les connaissances d’il y a dix ans ne sont simplement plus représentatives de la réalité actuelle. D’où l’importance de chercher quelqu’un qui se forme en continu, de manière à être sûr de recevoir les bonnes informations.»

Avant toute collaboration, il y a normalement un entretien préliminaire qui est généralement gratuit. Cette étape est cruciale afin de voir si on accroche. Pour Katrien Sas, il est important d’être honnête à propos de son ressenti et de ses attentes. Le client ne doit pas se montrer trop réservé. «Il est préférable de demander quelles connaissances le coach transmettra, ce qu’il attend de l’entraînement, de l’alimentation, de la communication et combien cela coûtera, explique pour sa part Jules Robijns. Si, après à peine cinq minutes, l’entraîneur revient avec un plan prêt à l’emploi, il y a peu de chances qu’il s’agisse d’un accompagnement personnalisé.»

Lire aussi: Ado accro à la salle: l’obsession de votre enfant pour la muscu est-elle vraiment saine?

Quelle formule d’entraînement pour qui?

Dans la variante la plus onéreuse, le travail se fait individuellement avec un coach, qui analyse les mouvements et établit un schéma sportif et éventuellement alimentaire adapté aux besoins de la personne. Ce mode de fonctionnement est idéal pour les sportifs moins expérimentés ou blessés, car il permet de travailler sur des mouvements et des problèmes spécifiques. Ce type d’accompagnement peut facilement se chiffrer à environ 60 à 100 euros par heure.

Pour les budgets plus serrés, on peut opter pour un «small group training», généralement pour maximum huit personnes. L’avantage est que les participants ont quand même un rendez-vous fixe, un schéma varié et un accompagnement professionnel, dont le coût est modéré. De nombreux entraîneurs offrent les deux options, et beaucoup de sportifs passent de la formule personnelle à celle de groupe dès qu’ils ont acquis de l’expérience.

Bien sûr, le genre du coach est moins important que ses qualifications, mais il peut jouer un rôle malgré tout. Dans le cadre d’un personal training, un contact corporel n’est pas exclu, ce qui peut parfois être un frein pour certaines. De plus, le corps féminin est différent sur le plan hormonal du corps masculin, et la relation à la nourriture est elle aussi un peu plus compliquée pour beaucoup de femmes. Autant de raisons pour opter pour une coach au féminin.

Lire aussi: Ladies only: Pourquoi les salles de sport réservées aux femmes font de plus en plus d’adeptes

S’affiner, mais pas que

De nombreux coachs affichent sur leurs pages Instagram d’impressionnantes photos «avant/après» de leurs clients. Cela peut être motivant pour certains, mais peut en rebuter d’autres. Une personne qui souffre de troubles alimentaires ou qui a du mal à accepter sa propre image aura peut-être intérêt à choisir un entraîneur qui ne se focalise pas sur la perte de poids. Pour ce genre de coaching, l’accent est mis sur l’amélioration de la condition, de la force et de la souplesse, l’impact sur le physique ou le poids étant secondaire.

Le coaching personnel se décline en différents courants. Un des plus populaires est ce qu’on appelle le «functional training». Cette méthode consiste à améliorer les mouvements qui sont également utiles dans la vie quotidienne. Elle ne comporte donc pas d’exercices isolés sur une machine, mais des combinaisons complexes de gestes variés. L’entraînement fonctionnel englobe des exercices prisés tels que les squats et les deadlifts. En revanche, cette approche exclut ceux pratiqués sur des appareils qui ciblent un muscle particulier.

Du réel au virtuel

Comme il est souvent beaucoup moins cher qu’un pro qui vous assiste dans la vraie vie, le coaching en ligne est plus attrayant pour de nombreuses personnes. Une approche online de qualité existe bel et bien, mais il faut toujours se montrer critique par rapport au suivi et à la formule proposée. Il se peut que le coach demande de filmer certains exercices ou de participer à une session live au début de la collaboration. La prudence est de mise face aux schémas alimentaires et sportifs prêts à l’emploi.

Il existe une multitude d’applis qui ont l’ambition de se substituer aux coachs. Bien entendu, elles ne peuvent pas remplacer un vrai pro, mais cela peut s’avérer utile en cas de faible motivation ou pour le suivi des statistiques. Certaines plates-formes proposent un accompagnement en ligne supplémentaire par une personne en chair et en os, ce qui représente tout de même une contrainte de plus. Parmi les offres gratuites, citons Nike Training Club qui propose plus de cent exercices, depuis les entraînements à domicile soutenus aux poids pour les débutants dans la salle de fitness. My Fitness Pal peut être un outil précieux pour les personnes qui souhaitent avoir un aperçu de leurs habitudes alimentaires. La version gratuite porte seulement sur les macronutriments. Contre paiement, il est possible de suivre absolument tous les composants de chaque repas. La bibliothèque de cette appli comporte aussi des exercices intéressants assortis de vidéos explicatives détaillées. L’appli est également combinable à d’autres, telles que RunKeeper, ce qui permet un aperçu global.

Lire aussi: Running: les conseils d’Amaury Paquet, triple champion des 20 km de Bruxelles