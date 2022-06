Déjeuner sur l’herbe

On part en balade? Ou on se fait un pique-nique? Les deux, c’est mieux! Prenez un bon bol d’air, on vous prépare le casse-croûte. Avec ces 10 formules originales et sympas de promenades gourmandes.

1. RÉGION NAMUROISE: Dites cheese

Découvrez la rando-fondue avec Kaascroute, le concept gourmand lancé par une baroudeuse namuroise. Elle a sélectionné 5 lieux à découvrir dans la région (de Profondeville à Thon-Samson) et conçu pour chacun 3 parcours de difficultés différentes. Vous avez donc le choix parmi 15 itinéraires, entre 3,6 et 14 km. A l’heure du repas, installez-vous devant un point de vue ou dans la fraîcheur d’un sous-bois et ouvrez le sac à dos fourni. Dedans, un petit appareil à fondue, un trio de fromages belges au lait cru (Valèt, Sarté, Condor) et un bel assortiment de produits régionaux (chips, tapenades, pains…). Seul le vin n’est pas belge, mais il a mûri quelque part sous la cathédrale de Namur ou au cœur des tunnels de la Citadelle, dans les caves de la maison Grafé-Lecocq. Rien que du bon!

2. PLATEAU DE HERVE: L’effet planche

Quand on hésite entre l’apéro et la promenade, on opte pour L’Apéronade. Passez chercher votre sac à dos isotherme à Bolland, sur la commune de Herve, et découvrez votre roadbook. Il contient 3 itinéraires (6, 9 ou 14 km) à travers prairies, sentiers, bois et vergers… Sans oublier quelques échaliers à grimper. Le fascicule propose aussi de petites histoires et vieilles photos liées aux points de passage. Le moment venu, découvrez votre pique-nique: une planche garnie de charcuteries et fromages régionaux, baguette à l’ancienne et accompagnements, avec une bière d’Aubel, un jus de pomme artisanal… ou une bouteille de champagne! A vous de choisir.

3. CAMPAGNE BRUGEOISE: Pistolets party

La ville de Bruges a accru en deux ans le nombre de ses points de pique-nique: à côté des 700 chaises vertes disséminées au centre-ville, on compte désormais 325 bancs de pique-nique dans 62 zones. Des remparts du centre historique à la plage de Zeebruges, en passant par le village de Lissewege. Un plan est disponible, ainsi que de nombreuses balades balisées. Avant de prendre la route, passez chez Café Pistolet. Si vous prévenez que vous partez en pique-nique, ils disposeront votre commande dans une valisette en osier à ramener au retour. A moins que vous ne préfériez la formule ‘De Ronde van Café Pistolet’: un sac à dos avec votre lunchpakket (2 pistolets fourrés, 1 salade, 1 boisson et 1 dessert) et 3 itinéraires à vélo (de 8, 42 et 51 km) agrémentés d’un carnet d’aventures.

4. PAYS DE BASTOGNE: Sac de terroir

La Food Rando de Bastogne revient pour une deuxième saison. Pour l’occasion, la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne et les Syndicats d’initiative partenaires ont conçu 3 parcours inédits. Après avoir retiré votre sac de victuailles, vous choisirez l’une des balades à Bastogne (5,3 et 10,4 km) ou à Bertogne (8,2 km). Quelques kilomètres de marche plus tard, vous profiterez de délicieux produits du terroir: tranches de saucisson d’Ardenne, cubes de fromage local, chiffonnettes de jambon de Bastogne… Le tout se déguste avec une bonne Airborne ou une autre bière du coin. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour tester la formule.

5. CONDROZ-FAMENNE: Golf fermier

Marcher, c’est bien… S’amuser, c’est mieux! Rendez-vous à Moressée, un hameau de la commune de Somme-Leuze, dont La Ferme de la Bourgade est réputée pour son lait, son beurre, sa maquée… et son golf fermier! Un parcours de 10 trous sur un green campagnard: 8 hectares de prairies où pâture le troupeau. L’idée vient tout droit des Pays-Bas. Comme Suzanne, la fermière, qui l’a importée dans nos contrées. La partie se joue avec un robuste club en bois et une grosse balle en cuir. Dans les hautes herbes et parmi les vaches laitières… C’est vachement fun! A mi-parcours, Suzanne se fera un plaisir de vous apporter pique-nique et boissons fraîches dans un endroit aménagé pour la pause.

6. BRUXELLES: Ville à déguster

Envie de (re)découvrir la capitale d’un œil gourmand? L’ASBL Bruxelles Bavard y propose des balades thématiques. Au départ du Petit Sablon, la formule ‘Bruxelles à s’en lécher les babines’ vous entraîne pour une promenade de 2h30 sur les traces des caricoles, des choesels et de la gueuze. Le Walking Dinner (4 h) vous invite à vous attabler à 3 endroits différents (pour l’apéro, le plat et le dessert) afin d’apprécier quelques spécialités belges tout en visitant le centre historique. Que diriez-vous d’un Street food lunch, avec pistolet, gaufre et bière spéciale du côté des Marolles? Ou d’une balade entre la Porte de Namur et l’église Saint-Boniface à la rencontre du ‘Matonge savoureux’? Une douzaine d’itinéraires sont au menu.

7. WALLONIE PICARDE: Apéro sur le dos

Connaissez-vous le mont Saint-Aubert? A 147 mètres d’altitude, c’est le point culminant de la campagne tournaisienne. C’est aussi là qu’est installée la Ferme du Moncheau, que Pauline a récemment reprise. Pour vous permettre de découvrir le coin, elle a créé un Sac à dos Apéro. Un sac isotherme rose vif qui déborde de bonnes choses produites dans un rayon de 15 kilomètres maximum. Des fruits et légumes à croquer du Jardin du Moncheau, du pain, du fromage, de la charcuterie… que l’on dégustera avec un jus de pomme ou une bière locale. Votre paquetage contient aussi un roadbook, avec 5 circuits (de 3,5 à 7 km) au départ de la ferme. Certains nécessitent des bottines, d’autres sont accessibles aux poussettes et PMR. Ça grimpe un peu, c’est vrai. Mais c’est bucolique à souhait et les vues sont imprenables, sur la vallée de l’Escaut et la cathédrale de Tournai à l’horizon.

8. ARDENNE MÉRIDIONALE: à l’aventure

C’est du côté de Bertrix, au cœur de l’Ardenne, que Sprit Rando vous invite à la balade. Vincent propose plusieurs formules auxquelles il peut toujours adjoindre un pique-nique. Randonnée en forêt, géocaching, carte aux trésors… Parmi la longue liste de propositions, on retient le Cluedo au château d’Herbeumont. Une manière originale de redécouvrir ces ruines médiévales, inscrites au Patrimoine majeur de Wallonie. L’aventure se termine par un repas froid avec une assiette de produits du terroir… ou chaud autour d’un barbecue. Les plus aventureux opteront pour une marche (5 à 6 km) de nuit dans les bois, avec tartiflette en fin de parcours. A priori pas estival mais le temps belge peut réserver des surprises.

9. RÉGION ANVERSOISE: Trésor gourmand

Qui a retenu le code secret? Si vous voulez manger, il va falloir le retrouver! Car il est indispensable pour ouvrir la malle de Piknikfabrik… C’est la formule insolite développée à Kalmthout, la patrie de Bob et Bobette, près d’Anvers. Votre pique-nique vous attend dans le lieu de votre choix. Au cœur du fameux arboretum de Kalmthout. Ou dans la réserve naturelle De Maatjes, parmi les oiseaux et les roseaux. Ou encore dans le parc transfrontalier Kalmthoutse Heide, 6 000 hectares de landes, de tourbières, de forêts, de dunes, de prairies, de polders… Le parc propose 25 sentiers balisés, de la balade apéritive de 1,7 km à la randonnée à la journée de 24 km. D’autres itinéraires sont conçus pour les vélos. Votre malle vous attendra en chemin. Impossible de la louper: elle est rouge. Salade aux gambas, burrata, fregola sarda, ciabatta au levain… Vous allez vous régaler avant de redémarrer.

10. SUR LA SEMOIS: En mode calèche

L’idée d’un pique-nique vous titille, la sortie en pleine nature vous fait envie… Mais vous préférez ne pas marcher? Faites la balade dans un fauteuil. Ou plutôt dans une calèche, tirée par des chevaux de trait. C’est ce que propose Luc avec son Attelage ardennais. Tout en vous parlant de ses chevaux et des animaux de la forêt, des champs de tabac et de la vie des villages d’autrefois, notre homme descend des hauteurs de Rochehaut vers Frahan. L’attelage traverse deux fois la Semois à gué, puis s’arrête au bord de la rivière. Dans un endroit abrité, une table a été nappée et dressée pour vous recevoir. Le service traiteur est assuré par la sœur de Luc, qui tient Le Roy Gourmand à Alle-sur-Semois. Une belle assiette ardennaise, du pain, de la bière de Rochehaut… et le clapotis de l’eau en fond sonore. Il est là, le bonheur, il est là!

