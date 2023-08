Dormir dans un moulin : 6 hébergements pour être dans le vent

S’offrir une nuit insolite tout en profitant d’un lieu authentique, c’est tendance. Voici une demi-douzaine de moulins qui ont été transformés en hébergements, où vous aurez le bonheur de pouvoir crier « Meunier, tu dors ? » – avouez que ça n’a pas de prix.

Aux Pays-Bas

Sans surprise, notre tour d’horizon commence aux Pays-Bas, mondialement connu pour ses moulins. C’est bien simple : le pays a créé ses propres Journées Mondiales des Moulins qui ont lieu chaque année au mois de mai, tandis que le seul village de Kinderdijk possède pas moins de dix-neuf moulins classés au patrimoine mondial de l’Unesco. En quête d’une bâtisse originale pour passer la nuit ? Rendez-vous au Meschermolen, situé à seulement 10 kilomètres au sud de Maastricht. Bucolique à souhait, l’endroit abrite pas moins de treize appartements de vacances pouvant loger de 2 à 12 personnes. Barbecues, aire de jeux pour enfants, chevaux et poules, location de vélos, piscine extérieure non loin de la ferme… Les mots d’ordre, ici, sont « détente absolue ».

Dès 115 euros la nuit.

En Belgique

Chez nous, allons donc nous promener du côté de Ardennes flamandes afin de découvrir le moulin De Reus van Horebeke qui, non content d’offrir une vue splendide sur de coquets paysages vallonnés, possède un indéniable charme rustique. Le moulin à vent date de 1816, et il a été rénové avec des matériaux durables. Entièrement équipé, le logement peut abriter jusqu’à 5 personnes, qui seront ravis de profiter d’une literie confortable, d’une déco boisée chaleureuse et d’un jardin clos de 13 ares. Tout autour, les pâturages abritent des sentiers pédestres et cyclables en voulez-vous en voilà, mais aussi une légion de… moulins à vent – qui l’eût cru ?

Dès 118 eurs la nuit (trois nuits minimum).

Plus loin, le moulin d’Oombergen n’a pas oublié qu’à une époque pas si lointaine, il servait à moudre le grain des habitants du quartier, afin que ceux-ci puissent façonner leur propre pain à domicile. Aujourd’hui ? La famille du meunier Camiel Van de Putte a imaginé une maison de vacances (pour 5 voyageurs maximum) dont les pièces rondes, les poutres en bois et les petites fenêtres rendent hommage au passé du lieu. Tout le reste a été modernisé, avec cuisine équipée, chauffage central, panneaux solaires, poêle à bois et salle de bains spacieuse. Pour les excursions, la région déploie un joli décor boisé qui, soit dit en passant, accueille une fois par an le fameux Tour des Flandres…

Dès 269 euros la nuit (deux nuits minimum).

Besoin de plus de places ? De fêter un événement en faille ou avec des amis ? Direction Vresse-sur-Semois, où ce luxueux moulin peut accueillir jusqu’à 22 personnes dans onze chambres et huit salles de bains. L’aout phare des lieux ? Une superbe piscine intérieure (et chauffée) qui fera clairement de l’œil à ceux qui ont du mal à décoller du baby-foot ou du billard. Mais avant d’y faire trempette, un seul impératif : aller prendre l’air dans la vaste forêt avoisinante, dont l’orée se trouve à 100 minuscules enjambées du logement et qui inspire depuis toujours les peintres paysagers de tout le royaume…

Dès 727 euros la nuit.

En France

Nos voisins français, eux aussi, ont du répondant. La preuve avec Le Ponchel, ancien moulin à vent reconverti en élégante maison de vacances qui prête à ses visiteurs la douce sensation de se retrouver sur une petite île déserte. Grâce à quoi ? Une rivière qui entoure presque entièrement le moulin, où l’on écoute paisiblement la symphonie de l’eau et le gazouillis des oiseaux. Un cadre parfait pour bouquiner, pêcher ou simplement s’asseoir sur l’un des transats du jardin pour observer la nature, le temps d’une reposante expérience à vivre en famille (le lieu peut accueillir 4 personnes). Le bon plan côté activités ? La forêt de Crécy et son parcours accrobranche, situés à 18 km du logement.

Dès 712 euros la semaine.

En Allemagne

Autre voisin adepte des moulins reconvertis : l’Allemagne, où se trouve notamment le remarquable Moulin de Farven, dont les premières pierres ont été posées il y a plus de deux siècles. Planté dans la région de Schleswig-Holstein (le land le plus septentrional du pays), le moulin trône au milieu d’un champ qui offre une parenthèse intemporelle à quiconque (jusqu’à 6 personnes, pour être précis) souhaite oublier tout le reste. Pour y entrer, les hôtes reçoivent une clé en fer forgé, avant de profiter d’un lieu étrangement attachant avec un toit en chaume, une terrasse en bois et des tas d’éléments évoquant le passé du lieu – roues dentées, broyeur ou croix à ailettes sont toujours là. Dehors, deux possibilités : soit on passe son temps à admirer le champ de colza en fleurs, soit on emprunte un vélo pour aller se promener le long des anciens manoirs typiques de la région. Dans les deux cas… bon vent!

Dès 293 euros la nuit.

