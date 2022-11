Guide Fooding 2023: les meilleures adresses au cœur de la campagne française

Des chefs parisiens installés à la campagne pour être au plus proche des produits: le guide Fooding, qui promeut une cuisine contemporaine et branchée, a récompensé lundi plusieurs adresses qui réveillent les déserts gastronomiques en France.

Le restaurant « Le Doyenné » des Australiens James Henry et son associé Shaun Kelly a été élu table de l’année dans l’édition 2022. Doté de son élevage de cochons en plein air et d’un potager, le restaurant, qui a ouvert en juillet à Saint-Vrain (Essonne), est situé à 40 kilomètres de Paris dans une zone dépourvue de tables gastronomiques.

Le Fooding d’amour a été remis à The Presbytère à Heugueville-sur-Sienne (Manche, ouest de la France) du chef britannique Edward Delling-Williams (meilleur country pub) ou Oiseau Oiseau du Français Sven Chartier à Perche-en-Nocé (Orne, ouest).



Ces trois établissements sont dirigés par « des chefs stars de la bistronomie parisienne, partis dans des régions différentes de la France », explique à l’AFP Christine Doublet, directrice générale adjointe du Fooding. « C’est inspirant (…) Ils font revivre des endroits qui étaient endormis », souligne-t-elle.

Jour de Fête à Valennes (Sarthe, ouest) est élu le « meilleur café du village ». Il est tenu par une famille et ses amis qui ont leur ferme, leur épicerie, font leur pain et produisent leurs légumes.

Créé à Paris en 2000 et longtemps centré sur la capitale, le Fooding met à l’honneur pour la deuxième année consécutive des adresses qui se situent pour la plupart en régions.

Après la crise du Covid, « on a envie de savoir ce qu’on a dans nos assiettes. Il y a pas mal de chefs qui sont partis de Paris et se sont installés dans des endroits au plus proche du terroir et des produits », souligne Christine Doublet. « Avec pas ou très peu de transformation, l’assiette est incroyable », poursuit-elle.

Avalé en 2020 à 100% par le guide Michelin, le Fooding continue comme à ses débuts de promouvoir une cuisine moins classique et accessible avec des menus entrée-plat-dessert à moins de 15 euros dans certains des établissements récompensés.

Le prix du « meilleur frit-style » qui sert du poulet frit revient à Reyna à Paris.

Enfin, le prix de la « meilleure glutennerie » revient à Maison Arlot Cheng à Nantes, dans l’ouest de la France, qui propose 16 sortes de pain, des sandwichs ou formules avec un plat du jour.