Rat

Durant tout cet été, le Rat a décidé de se laisser flotter au gré des événements: un dîner par-ci, une soirée dansante par-là, et des belles émotions un peu partout. De quoi le rendre plus guilleret que jamais et, dans la sphère relationnelle, amoureux comme au premier jour.

Buffle

Le menu estival est très simple: détente totale! Le Buffle n’a aucune envie qu’on vienne le déranger pour quoi que ce soit. Il veut juste qu’on le laisse profiter paisiblement des journées ensoleillées et des nuits tièdes. Côté cœur? Tout n’est que sensualité et douceur…

Tigre

Optimisme, opiniâtreté et originalité sont les trois maîtres mots d’un Tigre qui a choisi de placer son été sous le signe des projets endiablés. A côté de cela, entre deux idées, il n’oublie pas de se reposer: c’est même grâce à ces siestes méritées qu’il maintient le cap!

Chat

Aucun doute possible: le Chat a enclenché le mode «paresse». Ses proches n’ont qu’à bien se tenir, car il ne risque pas de déborder d’activités ou d’initiatives. Selon lui, il vient de passer une année bien trop agitée. Aussi, place aux languissantes vertus de la farniente…

Dragon

Multipliant les excès et les sorties, le Dragon vit un été qui correspond pile-poil à ses attentes. La modération est un mot qu’il ne connaît pas et dont il ne veut pas entendre parler de sitôt. Côté amoureux? Les célibataires ont le cœur en feu, et les couples s’enivrent.

Serpent

La recette parfaite de l’été? Quelques cocktails, des barbecues entre amis de longue date et des doux moments de relaxation sur un transat. Tout le reste n’a pas la moindre importance, et le Serpent n’a pas du tout l’intention que cela change avant le glas du mois d’août.

Cheval

Pour recharger ses batteries au maximum, le Cheval s’attelle à la réalisation de tâches estivales très agréables: un peu de jardinage, beaucoup de lecture sous parasol et quelques apéros en famille. Tout cela à un rythme qui ne le mènera guère vers le surmenage… C’est le but!

Chèvre

Les ennuis s’enfuient comme par magie, et les problèmes sont laissés dans le coin d’une pièce fermée à double tour. Bref, la Chèvre a décidé de regarder la vie avec des étoiles dans les yeux, histoire d’y apercevoir une galaxie de jolies choses. Côté cœur? Elle vise la lune!

Singe

Un décor ensoleillé, picoré par quelques palmiers et bercé par le bruit d’une mer pas trop agitée: le Singe profite de vacances sans ombre, et il adore ça. Même sur le plan amoureux, on dirait que tout lui sourit, et il regarde l’avenir avec les doigts de pied en éventail…

Coq

L’atmosphère est sereine et propice à des rencontres passionnantes. Le Coq n’en demande pas tant, lui qui n’a nullement besoin de présence pour se sentir vivant. Mais comme les échanges sont enrichissants, il est ravi. Et son été prend des routes aussi belles qu’inattendues…

Chien

Le Chien profite de ces longues semaines de légèreté et d’insouciance pour faire le point sur sa vie. Sa conclusion? Tout va plutôt bien, et il peut donc se permettre de profiter joyeusement de chaque seconde qui passe, en dégustant, sirotant et savourant tout ce qu’il aime.

Cochon

Peu importe les coups de soleil, pourvu qu’il ait l’ivresse! Telle est la philosophie d’un Cochon qui n’a nul autre besoin que de sable fin et de cocktails en terrasse. Côté cœur, c’est un peu le même programme: l’ambiance est à la fois passionnée, exaltante… et brûlante!