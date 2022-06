La Isla Bonita

© SDP

Le boutique-hôtel le plus bohème d’Ibiza, Los Enamorados, s’est associé à la marque de mode catalane, spécialiste de la maille, Bielo. Le résultat de cette cool collab? Deux sacs de plage de couleurs différentes, dont une version maxi, tissée à partir de fils de Nylon italiens, et recouverte du nouveau monogramme de l’hôtel. Le second modèle est quant à lui fait d’un jacquard tricolore avec un effet 3D spécial. La collection est en vente dans la boutique de l’établissement, sur la plage de Portinatx. Et si vous souhaitez importer la douceur insulaire en Belgique, vous pouvez également commander ces accessoires des plus désirables en ligne.