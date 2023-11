Le célèbre guide vient d’annoncer ses lauréats pour son édition 2024, ainsi que son chef de l’année, un réprésentant wallon. Découvrez le palmarès complet.

Chaque fin année, il est l’un des palmarès les plus attendu dans le monde de la gastronomie, mais aussi du grand public toujours friands de conseils et de bonnes tables. Le guide Gault & Millau Belgique Luxembourg vient d’annoncer ses notes et les noms de ses établissements préférés pour son édition 2024.

Cette année, le titre de Chef de l’année 2024 revient à Maxime Collard, de La Table de Maxime à Our

Au top du classement on trouve

L’Air du Temps, à Liernu, 19/20

Boury à Roulers, 19/20

The Jane à Anvers, 18,5/20

Zilte à Anvers,18.5/20

Les titres de Jeunes chefs de l’année 2024 reviennent:

pour Bruxelles: Georges Athanassopoulos, du Comptoir Malòma

pour la Wallonie: Marius Bosman, du Arden à Rochefort

pour la Flandres: Niels Brants, Essenciel, à Louvain

Notons aussi trois nouveautés remarquables:

Wallonie: La table de Benjamin Laborie, qui obtient une note de 15/20

Bruxelles: Menssa, qui obtient une note de 16.5/20 (découvrir les adresses recommandées par Christophe Hardiquest, chef du Menssa)

Flandres : Ottoro, à Hasselt, qui obtient une note de 15.5/20



Les prix HIP

en Wallonie: Boa, à Arlon

à Bruxelles: Bombay BBQ, à Ixelles

en Flandre: Bar Raket, à Anvers

Les lauréats 2024 par thème

Hôte/hôtesse de l’année : Laurence Wynants, du Comme chez Soi, à Bruxelles (lire aussi :

Italien de l’année : Da Mimmo à Bruxelles

Asiatique de l’année : Food Affair à Gand

La plus belle terrasse : De Kruier, à Knokke-Heist

Le plus beau restaurant design : Innesto, à Zonnehoven

Sommelier de l’année : Jeno Del Turco, du Chalet de la Forêt, à Bruxelles

Cocktails bar: Bar Ran, à Bruges

Carte des bières: Sophie et Nicolas, à Comblain-la-Tour

Dessert de l’année : Charles Maxime pour le Quai n°4, à Ath

Brasserie/ Bistro de l’année : Bistrot De Pottenbrug, à Anvers

Gastro-bistro de l’année : Monsieur V, à Linkebeek

Artisan cuisinier de l’année : Filip Slangen, Tafeltje Rond

Plat de légumes de l’année : De Poorterij, à Dilsen-Stokkem

Carte des vins de l’année : L’Envie, à Zwevegem

Carte des vins – Vins belges: Impératif d’Eole, à Quévy le Grand

Prix-plaisir de l’année : Ioda (Saint-Gilles) pour Bruxelles, Merry (Liège) pour la Wallonie, Klei (Ypres) pour la Flandre

Les 3 découvertes de l’année : Max et moi (à Braine L’Alleud) pour la Wallonie, Aster pour Bruxelles et Komaf (à Wommelgem) pour la Flandre

