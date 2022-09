L’homme nouveau

Trois labels qu’on aime pour ces messieurs.

1—La collection

Par une froide soirée d’automne à Paris, Artur Tadevosian emprunte un manteau à sa femme, Florence Cools, et remarque que celui-ci épouse également sa silhouette à lui. Cinq ans après le lancement de leur label belge La Collection, ils présentent donc leur première ligne pour hommes, composée de quelques pièces maîtresses minimalistes inspirées des règles du tailoring masculin. La collection, qui comprend un blazer, une veste et un pantalon, se prête avec brio à l’échange entre partenaires. «En fait, nous préférons la qualifier d’unisexe, car nous sommes convaincus que de nombreuses femmes enfileront les vêtements de leurs maris, explique le créateur. Ils sont élégants et intemporels sur elles aussi.» Plus besoin de se disputer pour savoir qui prend le plus de place dans les placards!

La collection His & Hers est disponible à partir du 16 septembre, lacollection.be

2—Gams Note

Moins connu que la Fashion Week de Milan, Altaroma est le rendez-vous mode de la capitale italienne. Il y a quelques mois, le jeune label Gams Note y a présenté sa première collection durable pour hommes, entièrement fabriquée dans la Botte à partir des surplus de tissus de fabricants européens haut de gamme. Le label souhaite concevoir des vêtements hors saison en éditions limitées, qui peuvent également être portés pour différentes occasions. La plus grande inspiration de leur première ligne est l’uniforme masculin, notamment celui du scoutisme, ce qui se traduit par des chemises à écussons, des foulards et des shorts beiges et amples.

3—Royal Denim Division

La maison de mode danoise Bestseller, connue pour des marques comme Vero Moda, Only et Jack & Jones, lance un nouveau label masculin: R.D.D. ou Royal Denim Division. La collection combine des jeans aux couleurs simples et aux matériaux plus solides et plus exclusifs avec des pièces plus classiques et intemporelles. «Des styles imaginés pour durer plus longtemps, sans faire de compromis sur la qualité, les détails ou les dernières tendances du secteur», précise ainsi la griffe, qui sera disponible dans les boutiques en ligne et physiques de Jack & Jones et dans une sélection de magasins multimarques dans le monde entier.

