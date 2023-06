Recette de Salade d’aubergine au citron confit

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes – Repos 30 minutes – Préparation 10 minutes

3 aubergines, 1 poivron rouge, 2 gousses d’ail, 10 g de citron confit, en conserve, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de paprika en poudre, 2 c à s de persil, haché, 2 c à s de jus de citron, 3 c à s d’huile d’olive, sel, poivre du moulin

1 Rincez les aubergines et coupez-les en petits dés. Saupoudrez de sel et laissez dégorger dans une passoire 30 minutes. Épongez avec du papier absorbant. Allumez le gril du four.

2 Pendant ce temps, rincez le poivron, coupez- le en deux et posez les demi-poivrons dans un plat allant au four, face coupée vers le bas. Enfournez sous le gril jusqu’à ce que la peau noircisse. Couvrez le plat, laissez reposer 5 minutes puis ôtez la peau. Coupez la chair en petits morceaux. Épluchez et émincez l’ail.

3 Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y sauter les aubergines 6 à 7 minutes. Ajoutez l’ail en fin de cuisson, laissez refroidir puis mettez l’aubergine dans un saladier avec le poivron. Hachez finement la peau du citron confit et ajoutez-la. Salez, poivrez puis ajoutez les épices, le persil et le jus de citron. Mélangez délicatement et servez dans des assiettes creuses.