Recette du poulet rôti au sumac, légumes nouveaux et feta

x



Pour 4 personnes



Préparatifs 35 minutes

Préparation 1 heure 5 minutes

Ingrédients

30 g de beurre, mou, 1 c à s de sumac, 1 poulet (environ 1,4 kg), 400 g de mini-betteraves rouges, 600 g de carottes nouvelles multicolores, 1 orange sanguine, 3 à 4 brins de menthe, 100 g de feta,

2 c à s de dukkah, 1 à 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre du moulin.

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez le beurre avec le sumac et badigeonnez-en le poulet. Salez et poivrez. Ficelez les cuisses et placez le poulet dans un plat allant au four.



Nettoyez les betteraves et laissez un peu des fanes. Rincez-les, enveloppez-les dans du papier aluminium et disposez-les autour du poulet. Enfournez pendant 35 minutes.



Pendant ce temps, nettoyez et épluchez les carottes (laissez un peu de fanes). Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y sauter les carottes brièvement. Assaisonnez de poivre et sel. Pelez l’orange à vif et coupez-la en rondelles.



Sortez le poulet du four et arrosez-le de jus de cuisson. Ajoutez les carottes et les rondelles d’orange et terminez la cuisson au four pendant 30 minutes.



Éteignez le four. Sortez les betteraves du plat. Remettez le plat avec le poulet dans le four. Épluchez les betteraves et coupez les plus grosses en deux. Remettez-les dans le plat et décorez de menthe. Émiettez la feta par-dessus et servez. Présentez la dukkah à part.

