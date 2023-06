Recette du Tian d’aubergines, tomates et mozzarella

6 personnes

Préparatifs : 20min

Préparation : 40min

Ingrédients : 3 grosses boules de mozzarella, 3 aubergines moyennes, 4 tomates, 15cl d’huile d’olive, 1c. à soupe de vinaigre balsamique, 2 brins de thym frais, 1 brin de romarin, sel et poivre.

Préchauffez le four à 180°. Coupez les aubergines et les tomates en rondelles d’une épaisseur d’1/2 cm. Faites de même pour la mozzarella.

Placez du papier aluminium sur la plaque du four, disposez les tranches d’aubergines et badigeonnez-les d’huile d’olive avec une pinceau. Enfournez pendant 20 min et retournez les tranches à mi-cuisson.

Dans un plat à four, disposez en alternance les tranches d’aubergines, de tomates et de mozzarella en formant des cercles vers l’intérieur du plat. Salez, poivrez, aspergez d’huile d’olive et effeuillez le thym et le romarin par-dessus.

Placez le tout au four pendant 20 min à 210°. Arrosez d’un filet de vinaigre balsamique et servez.