De nos jours, il n’y a plus que durant le mois de Dry January ou la Tournée minérale que le sans alcool a la cote. Toujours plus pétillantes, les propositions zéro font tourner la tête des fans de l’apéro.

Qui ne résisteront pas à ces recettes de cocktails sans alcool inspirés de l’Asie, dont les saveurs dépaysantes et l’aspect visuel soigné sont un délicieux rappel que version zéro aussi, l’apéro est festif et sexy.

Une promesse au coeur du Virgin Cocktails de Caroline Hwang, fraîchement paru aux Éditions Marabout, et dont ces recettes sont tirées. Ainsi que le rappelle celle qui est styliste culinaire et autrice quand elle ne trinque pas au 0%, « les cocktails sans alcool peuvent être tout aussi originaux, délicieux, inventifs et sophistiqués que les autres boissons au menu, et les réaliser s’avère un jeu d’enfant ». Dont acte, donc. À vos shakers!

Matcha Powa

Prêt en : 5 minutes

Servir dans : un tumbler

Ingrédients

120 ml d’eau gazeuse

30 ml de jus de citron

¼ de cuillerée a café de thé matcha

15 ml de sirop de sucre

1 zeste de citron pour la décoration

Préparation

Dissoudre la poudre de matcha avec le sirop dans un shaker.

Ajouter le jus de citron et de la glace, agiter.

Introduire l’eau gazeuse dans le shaker et mélanger.

Verser en filtrant dans un grand verre rempli de glaçons. Décorer avec le zeste de citron.

Bloody Kimchi

Pret en : 5 minutes

Servir dans : un pichet et des verres a whisky

Ingrédients

Le jus d’un citron vert

360 ml de jus de tomate

60 ml de sauce Worcestershire

1 cuillerée a café de sauce Sriracha (ou plus selon votre tolérance au piment)

1,5 cuillerée a soupe de vinaigre de riz

120 ml de kimchi avec son jus

60 ml de gingembre finement râpé

Préparation

Mélanger tous les ingrédients dans un grand pichet, bien remuer.

Servir dans des verres à whisky remplis de glaçons.

Yuzu épicé et pétillant

Prêt en : 5 minutes

Servir dans : un tumbler

Ingrédients

60 ml de jus de yuzu

30 ml de sirop de fleurs de sureau

De l’eau gazeuse

2 tranches de piment Jalapeño pour la décoration

Du sel shichimi pour le bord du verre

120 ml d’infusion au yuzu à température ambiante

Préparation

Mélanger tous les ingrédients sauf l’eau gazeuse et le sel dans un shaker garni de glace et secouer pour refroidir le cocktail.

Givrer le bord d’un grand verre, filtrer et servir avec des glaçons et compéter avec l’eau gazeuse.

Décorer avec les rondelles de piment.

Cocktail tamarin gingembre

Pret en : 20 minutes

Servir dans : un verre à whisky

Ingrédients

60 ml de jus d’orange

240 ml d’eau

25 g de sucre en poudre

1 rondelle d’orange coupée en deux pour la décoration

2 cuillerées a soupe de pâte de tamarin

15 g de gingembre épluché et coupé en tranches

Préparation

Dans une petite casserole, faire mijoter le tamarin, l’eau, le gingembre et le sucre pendant 15 minutes.

Laisser refroidir à température ambiante, puis filtrer et verser dans un shaker.

Ajouter le jus d’orange et la glace. Agiter vigoureusement et servir dans un verre garni de glaçons.

Décorer avec la rondelle d’orange.

Virgin Cocktails, 45 recettes pour trinquer sans alcool, Carolin Hwang, photographies de Beatriz Da Costa, Marabout.

