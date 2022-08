Tanzanie: l’internet haut débit sur le Kilimandjaro, une installation « historique » en haute altitude

La Tanzanie a installé l’internet haut débit sur le point culminant de l’Afrique, le Kilimandjaro. Le ministre tanzanien de l’Information a qualifié cette installation à 3.720 mètres d’altitude d’ »historique ».

Le Kilimandjaro culmine à 5.895 mètres d’altitude. La montagne abrite trois volcans, dont deux éteints et un dormant. « C’était dangereux pour les touristes et les grimpeurs de se retrouver dans la zone sans internet », selon le ministre tanzanien Nape Nnauye.

Afin de s’assurer que chacun et chacune puisse être joignable, le ministre espère que d’ici la fin de l’année un accès internet sera possible également au sommet. Le Kilimandjaro, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, constitue une attraction touristique populaire et représente une importante source de revenus pour la Tanzanie.

Chaque année, environ 35.000 personnes tentent d’atteindre son sommet. Les alpinistes disposent désormais de plus en plus souvent d’un accès internet et d’autres installations modernes. Ainsi celles et ceux qui gravissent le mont Everest trouvent sur leur chemin des bornes wifi et des bornes de recharge mobiles.