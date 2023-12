7 bars d’hôtels pour un moment cool et chic

L’Amigo bruxellois vient de transformer le sien en splendide Bar Magritte. Zoom sur sept bars d’hôtels de notre royaume qui donnent envie de s’offrir une petite parenthèse décontractée dans un décor raffiné.

1. Le plus surréaliste: l’hôtel Amigo, à Bruxelles

C’est dans l’un des écrins de luxe les plus raffinés de notre capitale que ce bon vieux Magritte a décidé de renaître… à sa manière. Ainsi, pour fêter son 125e anniversaire, il a laissé carte blanche à l’Amigo, qui n’a pas lésiné sur les bonne idées afin de métamorphoser son bar en son honneur. Les textures ludiques se mêlent aux vitraux de style Art déco, tandis que le papier peint déploie une fresque inspirée du tableau Femmes peint par Magritte en 1922. Les canapés en velours vert, eux, donnent la réplique à des chaises roses et bleues qui s’accordent parfaitement aux tons du tout nouveau bar en laiton.

Comme chaque détail a été peaufiné, les cartes débordent également de belles surprises. Du côté des cocktails, on retrouve vingt breuvages « signature » qui s’imprègnent du parcours de Magritte, tels que le Casanova, le Shérazade, le Bronx ou le Lyrisme – promis, celui qui vous les sert vous confiera à quoi tout cela fait référence… si vous lui demandez poliment). Pour manger ? C’est bien sûr du 100% belge, avec la possibilité de déguster des croquettes aux crevettes, des moules-frites ou une salade liégeoise, le tout en se laissant happer par une ambiance sonore jazzy…

Plus d’infos ici.

2. Le plus nocturne: le Skybar Vander Valk Congrès, à Liège

Des fauteuils en cuir et en velours, éclairés par des lumières chaudes qui se font volontairement discrètes afin de laisser toute sa place au spectacle… des étoiles : bienvenue au skybar le plus smart de la Cité Ardente. Sur la carte ? Des champagnes pour toutes les envies, quelques bons whiskys (dont le toujours aussi délicat Belgian Owl), des rhums, des gins tonics et une invincible armada de cocktails de toutes les couleurs. Ceux-ci, signés par Alejandro de Kerpel, accentuent l’ambiance un peu casino des lieux, avec des compositions baptisées Roulette, The Croupiers ou Wheel of Fortune… Faites vos vœux !

Plus d’infos ici.

3. Le plus envoûtant: The Living Bar, Grand Boutique Hotel Reylof, à Gand

Pour une charmante fin de soirée en conclusion d’un repas qui fut aussi savoureux qu’agréable, direction Gand et ce Living Bar dont l’atmosphère rappelle avec audace celle des salons élégants de l’époque Louis XIV. Le ton est donné. Les fauteuils moelleux s’occupent du reste, promettant à leurs hôtes de leur faire oublier tout le reste le temps d’une petite dégustation de bières flamandes (Gruut, Delirium Tremens, Brugse Zot…), de liqueurs, de cocktails « classiques mais efficaces », d’une intéressante palette d’apéritifs sans alcool ou encore de quelques épatants amuse-bouche de saison. Les places de rêve ? Suivez le doux murmure du feu ouvert…

Plus d’infos ici.

4. Le plus divin: The Dominican, à Bruxelles

« Un sanctuaire au cœur de Bruxelles », se décrit lui-même cet endroit à l’élégance… divine. Bâti entre les murs d’un ancien monastère, l’hôtel a conservé son ambiance solennelle mais en y ajoutant une couverture luxueuse du plus bel effet. Le bar n’échappe pas à ce verdict : dès qu’on y pose les pieds, on sent qu’on va y passer un moment angélique, happé par le confort de l’un des fauteuils en velours rouge. Les hauts plafonds, les énormes fenêtres et le long bar dominant la pièce rendent l’ambiance très intime. Côté boissons ? La sélection de gins, rhums et whiskys est particulièrement judicieuse. Les cocktails sortent également du lot : entre le Stormy Sailor, The Alchemist, Almond Aspirin ou Two Guns, ça se joue forcément à la courte paille…

Plus d’infos ici.

5. Le plus viticole: Di’Vino, Martin’s Hotel, Louvain-La-Neuve

On le sait : le groupe Martin’s fait rarement les choses à la légère. Même servir le vin ? Vous le saurez en poussant la porte du très moderne Di’Vino, un lieu qui a bâti son « art de recevoir » sur deux éléments phares. D’abord son intérieur, avec son mélange de bois et d’osier, son grand piano noir posé le long de la baie vitrée, un bel olivier et des plantes accrochées au plafond qui semblent vouloir venir papoter avec les hôtes. Ensuite sa carte, puisque ce bar à vins déploie une très sympathique sélection de flacons chargés de combler les palais les plus exigeants. En fin de dégustation ? Direction le lac de Louvain-La-Neuve, littéralement situé à deux pas de là, pour une petite balade vivifiante !

Plus d’infos ici.

6. Le plus perché: Bon’Air, au Radisson Hotel à Hasselt

Non contente d’abriter quelques attractions touristiques captivantes – dont le plus grand jardin japonais d’Europe -, Hasselt possède aussi quelques hôtels remarquables. C’est le cas du Radisson Blu, qui nous intéresse ici pour son incroyable rooftop perché au 19e étage et qui a sobrement été baptisé Bon’Air. Un bar panoramique qui garantit une vue sensationnelle sur la ville… et même au-delà, à condition que la ciel soit un tantinet dégagé. On y fait quoi ? On y profite d’un décor à la fois sobre et design qui laisse bien respirer les tables, tout en optant pour l’un des cocktails portant tous des noms de lieux visibles à l’horizon. Et pour manger ? Vous ne direz probablement pas non à quelques tapas : camembert aux herbes, bruschetta avocat et saumon fumé, calamars ou houmous…

Plus d’infos ici.

7. Le + végétal: Henry’s Bar, Botanic Sanctuary, à Anvers

Des couleurs chaudes, des éclairages tamisés, un vieux plancher, une grande cheminée, un comptoir en marbre et des plantes disséminées un partout : la recette semble « facile », mais quand un tel niveau d’harmonie est atteint, c’est qu’un miracle s’est produit. Caché dans l’enceinte d’un monastère du XIIIe siècle, le Harry’s Bar est le digne prolongement de l’hôtel ultra-végétal qui l’abrite. On doit son concept à un certain Jurgen Lijcops, figure de la gastronomique flamande et sommelier émérite. Inutile de dire que la carte des vins et autres alcools est aussi copieuse que passionnante…

Plus d’infos ici.

Lire aussi: On a testé… le Bloom House Hotel & Spa, à Paris