Espace urbain utopique, un « billard humain » géant installé dans un musée danois

Du trampoline au musée ? C’est possible à Copenhague où un musée d’art moderne présente une installation récréative imaginée dans les années 70 par un collectif autrichien.

Au Musée d’art moderne d’Arken, dans la banlieue sud de la capitale danoise, les visiteurs peuvent depuis samedi bondir, sautiller ou courir sur un immense matelas gonflable blanc, esquivant ou recherchant les trois énormes billes baudruches de ce « billard humain » – une explosion d’énergie inédite dans les salles habituellement calmes.

Fidèlement recréé par l’équipe du musée, l’installation a été mise en scène pour la première fois en 1970 par le groupe d’architectes et d’artistes autrichiens Haus-Rucker-Co.

À l’époque, les trois fondateurs du groupe pensaient que les temps exigeaient des changements radicaux, et leur oasis gonflable pourrait aider à briser les hiérarchies de pouvoir existantes et à créer de nouveaux espaces urbains utopiques.

En effet, parmi les cris, les rires et les halètements, les visiteurs font involontairement partie d’un jeu – ils se battent les uns contre ou avec les autres en fonction de la façon dont tombent les billes géantes.

« L’idée était de rompre le caractère de patrimoine historique d’un musée, d’y mettre un peu plus de vie et d’apporter un nouveau type d’activité », se souvient pour l’AFP Günter Zamp Kelp, 81 ans, l’un des trois membres fondateurs de Haus-Rucker-Co, créé en 1967.

Regardant les visiteurs rebondir, il s’amuse des similarités avec les années 70.

« Vous ne pouvez pas voir la différence entre les photos des années 70 et celles d’aujourd’hui, c’est complètement pareil, peut-être un peu le style de vêtements, mais le mouvement et tout est exactement comme avant », assure-t-il.

Après avoir été présenté une première fois à Vienne en 1970, le « Billard géant » a été mis en scène à New York la même année, et est ensuite rarement apparu au cours des 50 années suivantes.

Rare re-création, l’exposition d’Arken constitue sa première apparition en Scandinavie.

Pour la commissaire de l’exposition, l’œuvre, mise en scène aujourd’hui dans un contexte d’inégalité sociale et d’isolement croissants, arrive à point nommé.

Les visiteurs « peuvent aussi s’amuser, et nous avons besoin de nous amuser, je pense, plus que jamais avec tout ce à quoi nous sommes confrontés », estime Jenny Lund.

« J’espère que vous repartirez en pensant que des solutions non conventionnelles sont parfois nécessaires. Et nous en avons besoin plus que jamais », ajoute-t-elle dans un sourire.

Beaucoup de visiteurs semblaient prêts à s’amuser lors de l’inauguration de l’installation.

« Je pense que c’est une bonne idée de faire de l’art qui vous amène à interagir avec d’autres personnes », juge Laura Konrad, une employée de bureau de 38 ans.

« Vous interagissez avec des gens que vous ne connaissez pas du tout », félicite-t-elle.