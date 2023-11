Le préavis de grève lancé mi-octobre au Centre Pompidou, le grand musée parisien d’art moderne, a été reconduit mardi jusqu’au 15 décembre, à l’issue d’une rencontre des syndicats avec la direction et le cabinet de la ministre de la Culture.

Inauguré il y a près d’un demi-siècle, le Centre Pompidou, qui compte parmi les plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, doit fermer progressivement à partir de 2025 pour d’importants travaux de désamiantage et de rénovation, prévus jusqu’en 2030.

Les personnels de l’établissement, aussi appelé Beaubourg, craignent pour leurs emplois et missions et certains se sont mis en grève le 16 octobre, occasionnant, depuis, huit jours de fermeture.

Dans un communiqué à l’issue de la réunion mardi, l’intersyndicale a pointé une « impasse », appelant à une nouvelle assemblée générale des personnels – un millier d’agents – jeudi.

Les syndicats demandent notamment qu’un site unique réunisse l’ensemble des activités et missions du Centre pendant la fermeture. Le cabinet de la ministre, Rima Abdul Malak, a reconnu « deux points de blocage ».

Le coût des travaux du Centre Pompidou, dont les collections rassemblent plus de 140.000 oeuvres, de Marc Chagall à Pablo Picasso, en passant par Frida Kahlo et Joan Miro, est estimé à 260 millions d’euros, celui de son nouveau projet culturel à environ 200 millions d’euros.

