Une page se tourne à Bruxelles: les magasins Dod ferment leurs portes

C’était dans l’air depuis une dizaine d’années, mais l’enseigne continuait, malgré les difficultés, à avoir pignon sur rue (du Bailli notamment). Cette fois c’est sûr, les magasins DOD ferment définitivement leurs portes.

Pour les Bruxellois (mais pas seulement), c’est une page qui se tourne: après plus de 40 ans de bons et loyaux services dans la capitale, mais aussi à Alost, la chaîne de magasins de vêtements DOD ferme ses portes. « C’est avec beaucoup d’émotion que nous annonçons la fermeture de nos magasins après plus de 40 ans d’existence » avait posté l’entreprise sur Instagram il y a deux semaines.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

DOD avait déjà fermé certains de ses magasins et licencié 180 personnes suite à sa déclaration de faillite en 2016. Son fondateur, Marc Kissous, avait ensuite poursuivi ses activités avec une succursale dans la Rue du Bailli à Ixelles, mais a été condamné pour avoir fourni de fausses informations trompeuses dans le cadre de cette faillite.

Fondée en 1979 à Saint-Josse-ten-Noode, l’enseigne était spécialisée dans la vente de vêtements de marque à prix cassés. DOD avait un magasin à Alost, quatre boutiques à Ixelles, une à Molenbeek et une à Saint-Josse donc. Fin janvier 2025, le tribunal des affaires francophones de Bruxelles avait prononcé la dissolution définitive de DOD.

« Merci d’avoir fait partie de notre histoire » clot le post Instagram, pour remercier sa fidèle clientèle. Et de fait, DOD faisait partie du paysage du quartier Bailli, avec des boutiques pour homme, femme et enfant (cette dernière sur l’avenue Louise). Le genre d’enseigne au charme désuet et au supplément d’âme dont les habitués auront, c’est certain, la douce nostalgie.