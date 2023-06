5 logements raffinés à la côte belge

Envie des doux embruns des vagues pour vous ressourcer? Voici cinq logements qui ont pignon sur mer, ou presque. Leur point commun? Ils sont beaux et confortables, et on s’y installerait bien tout un été…

1—LA MER, À WENDUINE

Els Sirejacob et Michael Theyskens sont tombés amoureux de Wenduine (entre Blankenberge et Le Coq) et de la région. Leur appartement de vacances avec deux chambres se trouve au sixième étage d’un immeuble qui offre une vue imprenable sur les environs. Par beau temps, l’on peut même apercevoir Bruges. L’appartement laisse aussi entrevoir la mer, mais la vue sur les polders reste la plus agréable. Els est styliste culinaire et Michael architecte, et leur amour des belles choses se reflète dans des détails comme la cafetière French Press ou les toilettes rétro aux carreaux bleus d’inspiration sixties. Le tram s’arrête juste devant la porte, mais vous en aurez à peine besoin, car tout est accessible à pied.

La Mer, à Wenduine. © SDP

Dès 130 euros la nuit, hors ménage (40 euros) et forfait linge (20 euros par personne). lamer-wenduine.be

2—LA MAISON MOUETTE, À NIEUPORT

C’est derrière les dunes Karthuizer, à Nieuport, que se trouve cette maison de vacances pour sept personnes entourée d’un jardin de près de 400 m2, à dix minutes à pied de la mer. La cabane en A, qui se niche entre les arbres et les dunes, est une véritable invitation à un été soyeux en bord de mer. Le lieu compte pas moins de trois terrasses ensoleillées… avec barbecue, bien sûr. Lorsque Bart Van Zundert et Katleen Claes ont acheté la maison, c’était un endroit beaucoup moins accueillant, avec des murs et un couloir peints en noir, ainsi que des meubles en bois sombre. Aujourd’hui, la Maison Mouette rayonne de lumière, d’espace et de confort.

Maison Mouette, à Nieuport. © SDP

Dès 600 euros pour un week-end et 1000 euros pour une semaine, y compris 2 vélos, parking, hors nettoyage (110 euros). maisonmouette.be

3—LE CLUB B, À DUINBERGEN

Le soleil et la mer sont toujours au rendez-vous au Club B. L’appartement se trouve sur la digue de Duinbergen, à Knokke-Heist. Du huitième étage, on contemple la mer et on admire un coucher de soleil qui offre des tons roses et rouges au salon. Leen Van der Mijnsbrugge, originaire de Gand, a décoré l’endroit elle-même, au rythme des dunes et de la mer. L’appartement peut accueillir jusqu’à sept convives. Club B est le nom de son groupe d’amis, pour qui Duinbergen n’a plus de secrets.

Club B, à Duinbergen. © SDP

Dès 300 euros par nuit. clubbduinbergen.be

4—LA VILLA OSTINATO, À OSTENDE

Cet hôtel-restaurant relativement récent se situe au cœur d’Ostende, à deux rues de la plage. Les suites sont dotées de hauts plafonds aux jolies moulures, et certaines bénéficient d’une terrasse privée. Peignoir, produits de bain et minibar: tout y est. On est ici dans un manoir de 1891 dont la façade a été magnifiquement restaurée et qui possède l’une des plus belles cours-jardins (secrètes) de la ville, où l’on déjeune et/ou l’on dîne quand le soleil est de sortie. La propriétaire, Marie Rotsaert, dirigeait auparavant le B&B De Walvisch à Bruges, avant d’être séduite par Ostende. Les influences italiennes du restaurant? C’est parce qu’elle a aussi vécu en Sardaigne…

Villa Ostinato, à Ostende. © SDP

Dès 150 euros la chambre double. villaostinato.be

5—L’OOSTENTIQUE, À OSTENDE

Située sur la célèbre Van Iseghemlaan, cette résidence familiale déborde de chouettes atouts «kids friendly»: livres, jouets, lits superposés, chaise haute… Siem Devos, la propriétaire des lieux, possède Bustique, un magasin de lingerie à Grammont. Mère de trois enfants, elle est très active sur son compte Instagram, @Oostentique, où elle partage un tas de conseils pour visiter Ostende… avec des enfants.

Oostentique, à Ostende © SDP

Dès 130 euros la nuit, hors nettoyage (50 euros) et frais de service Airbnb. airbnb.com/rooms/51729468

