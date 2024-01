Un week-end sur les pistes sans avoir à se rendre dans les Alpes ? C’est possible, et ces trois adresses vous permettent de séjourner à proximité de superbes pistes de ski et de ski de fond sans multiplier les kilomètres.

1—Les joies de la glisse dans les Hautes Fagnes

Ceux qui espèrent de la neige dans les Hautes Fagnes doivent surveiller de près les prévisions météorologiques. Puis mettre le cap sur Longfaye, où l’accueillante Ravenhouse constitue un point de chute idéal. La cour arrière de cette charmante maison de vacances offre un panorama sur la vallée du Bayehon, où l’on peut immédiatement accéder à une piste de ski de fond. Et si vous regardez bien, vous pourrez même apercevoir la piste de ski d’Ovifat au loin. En dix minutes de route, vous êtes au Signal de Botrange et à la Baraque Michel… Par ici la glisse!

Ravenhouse, Longfaye, à partir de 580 euros pour un week-end (8 personnes), ravenhouse.co.uk

2—Neige et bien-être

Les Vosges, dans le nord-est de la France, se transforment également en paradis du ski et du ski de fond lorsqu’il neige. Les éco-gîtes de Bleu Minuit constituent une base originale pour profiter des plaisirs de la neige. Au domaine de La Source, à 20 minutes de Strasbourg, vous séjournez au milieu des vastes vignobles de la campagne alsacienne. De là, vous êtes à 45 minutes de la station de ski Champ de feu. Pas de neige ? Pas d’inquiétude, votre séjour dans cette tiny house de verre s’accompagne d’une véritable expérience de bien-être juste à côté au Sulzbad Spa.

Bleu Minuit, Wolxheim, à partir de 325 euros, accès à l’espace bien-être compris, bleu-minuit.com

3—Perchés au sommet

En plein coeur de la forêt ardennaise, surplombant la vallée de la Semois, vous trouverez les cabanes de Dolimarts. Grâce à leur intérieur douillet avec poêle à bois, vous vous imaginerez dans un chalet de montagne sans trop d’efforts. Lorsque les dieux de la neige sont de la partie, vous pouvez faire du ski de fond à La Chapelle (à une demi-heure de route). Là, 35 kilomètres de pistes de fond sillonnent les forêts de Sedan. Terminez la journée dans votre cabane, idéalement avec un verre de vin chaud au coin du feu.

Les Cabanes de Dolimarts, Vresse-sur-Semois, à partir de 298 € la nuit pour 2 personnes, lescabanesdesdolimarts.com

